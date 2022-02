Les bulles olympiques de Pékin, ou les mondes parallèles

Pendant trois semaines, notre reporter Éric Desrosiers et notre photographe Marie-France Coallier partageront leur expérience de la couverture des Jeux olympiques d’hiver de Pékin, des coulisses aux compétitions.

Difficile de ne pas être frappé par le côté surréel de la situation. Depuis le centre principal des médias des Jeux olympiques de Pékin, on voit facilement le Centre national de natation, le fameux « cube d’eau » des Jeux d’été de 2008 transformé pour l’occasion en « cube de glace » pour y tenir les épreuves de curling. Il suffirait de marcher trois coins de rue pour s’y rendre. De là, on serait littéralement à côté du Stade olympique, ou « nid d’oiseau ». Pourtant, pour se rendre d’un endroit à l’autre, il faut chaque fois emprunter des navettes spéciales dont la principale fonction consiste à nous faire passer des postes de garde qui contrôlent les entrées et les sorties de la fameuse bulle sanitaire, ou circuit fermé (closed loop), de ces Jeux d’hiver pas comme les autres.

Constituée principalement des sites de compétitions et des hôtels réservés aux étrangers venus aux Jeux, cette bulle sanitaire est distincte d’une autre bulle, celle des athlètes, entraîneurs et officiels en action, dont elle ne s’approche jamais à moins de deux mètres environ lors de brèves rencontres de presse par exemple. Chaque endroit est littéralement entouré de murs et de hautes barrières métalliques séparant leurs quelque 70 000 occupants de l’ensemble de la population chinoise. Des rues de Pékin et de ses 21 millions d’habitants, on n’aperçoit que ce que permettent de voir les vitres de nos autobus ou alors les personnes triées sur le volet pour faire partie des quelques spectateurs admis dans les stades pour qu’ils aient l’air moins vides. Masqué en tout temps, dehors comme dedans, on ne sort de nos hôtels qu’avec la preuve d’avoir passé un test COVID quotidien. On se rend en train dans les deux autres zones de compétitions en montagne dans des wagons spéciaux.

Les Jeux de Tokyo avaient, eux aussi, leurs bulles sanitaires cet été. Une différence, c’est que les hôtels et les sites de compétitions n’avaient pas l’allure de places fortes. On avait pour consigne de ne pas se mêler à la population en général, mais on pouvait marcher d’un endroit à l’autre s’ils étaient assez rapprochés et l’on avait droit à une sortie d’une quinzaine de minutes par jour pour fumer ou encore aller chercher des victuailles à une épicerie voisine. Mais surtout, on était libéré de notre bulle sanitaire une fois nos deux semaines de quarantaine terminées. En Chine, les étrangers qui entrent dans la bulle olympique n’en ressortiront qu’au moment où ils quitteront le pays.

Des collègues, qui ont connu les Jeux olympiques avant la pandémie, ont parlé de prison. On a toutefois rarement vu prison si grande que des dizaines d’hôtels, des stades entiers, des trains et même des montagnes puissent y tenir. Il serait plus juste de dire que la Chine et ses Jeux olympiques d’hiver vivent dans deux mondes complètement parallèles et qu’il faudra revenir une autre fois pour que les habitants de l’un et de l’autre puissent se rencontrer.

Ce reportage a été financé grâce au soutien du Fonds de journalisme international Transat-Le Devoir.