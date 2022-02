Le ring de Ward et Gabriel

Comme elle est triste, cette saga du chanteur Jérémy Gabriel qui poursuit derechef Mike Ward. Place à l’histoire d’un traumatisme aigu, d’une paix intérieure impossible à trouver pour un artiste handicapé. L’humoriste avait tant raillé le physique de cet enfant dans un numéro supposément comique entre 2010 et 2013 qu’il avait voulu se pendre. Aux côtés de sa mère, on avait vu le jeune homme réclamer justice, d’un tribunal à l’autre, tantôt gagnant, tantôt perdant. Finalement débouté en Cour suprême, après avoir brandi la Charte des droits et libertés pour propos discriminatoires à son endroit. Le jugement, très partagé, avait étonné après deux victoires de Jérémy Gabriel devant les tribunaux précédents. Mais la liberté d’expression de Mike Ward avait prévalu.

Le tandem mère-fils porta donc plainte mardi au civil, plaidant cette fois l’intimidation.

Place à l’histoire des droits des uns et des autres. À celle des réseaux sociaux qui auront chauffé l’arrière-scène de ce drame en se lançant des claques par la tête. Place à celledes blessures ouvertes des pugilistes. Et se mesurent-elles sur les deux plateaux de la justice, ces plaies-là ? Le mot « acharnement » prononcé au départ par Jérémy Gabriel, on l’entend désormais proféré par Julius Grey, l’avocat de Mike Ward. L’arroseur est arrosé et les mêmes arguments fusent des toutes parts.

Place à la saga de deux hommes qui s’affrontent depuis 2015, forcément épuisés, leurs destins liés, sans possibilité de tourner vraiment la page. En compagnons de chaîne, tels les anciens forçats. Transformés et hantés par leur face-à-face, mais en quelles zones intimes ? Et avec quelles séquelles ? Chaque camp se voit flanqué de ses partisans, de ses porte-voix ; fidèles pourtant lassés, la langue à terre, criant aujourd’hui « pitié ! Cessez le combat ! »

Depuis les débuts de cette affaire, une pandémie est passée par-dessus leurs têtes de béliers. Le règne ahurissant de Trump a embrasé les États-Unis et la planète, le Capitole fut pris d’assaut derrière la mascotte d’un Viking à cornes. Chez nous, la CAQ a envoyé dans les cordes les vieux partis. Nous voici masqués, bousculés, vaccinés, flanqués de passeports sanitaires qui font bip quand on les balaie. Les camionneurs ont klaxonné à fond la caisse, les complotistes envahi les rues des cités aux cris de « Libarté ! » Des minorités sont montées au front, des livres furent brûlés, des puissants ont tâté de la prison pour de sordides affaires de mœurs. La Terre à l’habitat brisé, aux virus à pointes hérissées, a tourné trois fois sur son socle comme une toupie hallucinée. Et revoici sur le ring Jérémy Gabriel et Mike Ward. Ouille !

Cette semaine, bien du monde trouve cette nouvelle poursuite superfétatoire. Car le sujet n’est pas neuf, les esprits sont ailleurs et les spectateurs ont envie de zapper.

Place, pourtant, aussi à l’aventure chaotique de la culture, plus que jamais déchirée entre des invitations à faire le ménage dans la cour des arts, pour tenir compte des nouveaux enjeux de société et la liberté d’expression, éprise d’envolées sans entraves. Après tout, bien des duels analogues à celui des deux Québécois font les manchettes ici ou ailleurs, entraînant ou pas des plaidoyers en toge.

Et si cette saga juridique québécoise n’en finissait plus de rebondir justement parce qu’elle n’est pas réglée ? Pourrait-elle l’être, au fait ? Penche d’un bord, penche de l’autre ; la statue de la justice elle-même en développe un torticolis. L’affaire Gabriel/Ward se clôturera peut-être un jour au profit d’une des parties en cause — à moins de roulades sur cercles infinis — sans que la postérité soit en mesure de déterminer si les juges ont erré ou pas. Trop de fils s’emmêlent sur l’écheveau des mutations des mœurs et des droits de chacun pour y voir clair.

Aujourd’hui, la polarisation des idées pousse à se cramponner à un seul point de vue, défendu toutes griffes dehors et sans nuances. Les réseaux sociaux n’aident guère à éveiller les clairvoyances, avec leurs flots d’injures. Mieux vaudrait développer son jugement pour séparer le bon grain de l’ivraie devant chaque cas d’espèce. Car l’Occident est bel et bien ballotté par des vents contraires. Défendons les droits de la personne et les causes sociales, dit l’un. Préservons la liberté d’expression, lance l’autre. Les arguments de chaque camp se défendent et embrouillent ou braquent les esprits.

Sortir de ces brasse-camarades pour s’ouvrir au dialogue serait déjà un premier pas vers la lumière. Et arrêter de fournir des solutions simples à des questions compliquées. Si on cherchait plutôt à se creuser le coco afin de découvrir des voies inédites où circuler demain ?Notre société maintient à vif en elle les combats de Ward et Gabriel. Allons nous étonner de les voir ainsi s’éterniser…