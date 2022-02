Des mousquetaires oubliés

Le clin d’œil est amusant : le livre s’intitule Les quatre mousquetaires de Québec (Septentrion, 2021, 296 pages) et son auteur s’appelle Alexandre Dumas. L’œuvre, toutefois, n’a rien d’une blague. S’il se lit bel et bien comme un roman, cet essai s’adresse essentiellement au lectorat qui aime follement l’histoire politique du Québec.

Dumas avance la thèse originale selon laquelle le retard du Québec à se moderniser par rapport au reste de l’Amérique du Nord, si retard il y a eu, ne serait pas tant attribuable à sa tradition religieuse qu’à sa tradition politique trop partisane. Pour ce faire, l’historien se penche en détail sur le parcours de quatre hommes politiques oubliés, mais qui, dans les années 1930, se sont furieusement activés à réformer le Québec, avant de s’avouer vaincus devant Duplessis et ses adversaires libéraux.

Les quatre mousquetaires, un titre qui leur a été donné par leurs contemporains, ce sont les avocats OscarDrouin et René Chaloult, le professeur Ernest Grégoire et le dentiste Philippe Hamel, tous originaires de la région de Québec. Dumas s’amuse à les assimiler aux héros du célèbre roman de son homonyme.

Drouin, suggère-t-il, c’est Aramis, c’est-à-dire le seul du quatuor qui soit vraiment à sa place en politique, alors que les trois autres incarnent plutôt l’esprit chevaleresque. Chaloult, le plus jeune de la bande, peut être comparé à d’Artagnan. Défenseur des droits des femmes — le vote, le statut de personnes majeures — et du droit de vote des Premières Nations, il ne craint pas les adversaires plus forts que lui. Grégoire, maire de Québec de 1934 à 1938, rappelle Porthos par son agressivité. Hamel, précurseur de la nationalisation de l’électricité, s’apparente, par son intégrité intransigeante, à Athos.

Ces hommes se lancent en politique au moment où la crise des années 1930 fait des ravages. Ils n’y vont pas par goût du pouvoir, mais pour défendre des principes. Dégoûtés par la gestion patroneuse du libéral Taschereau et sceptiques envers les conservateurs dirigés par Duplessis à partir de 1933, ils se joindront à l’Action libérale nationale (ALN) de Paul Gouin, fondée en 1934.

Ce parti défend les idées formulées l’année précédente dans le Programme de restauration sociale, issu de l’École sociale populaire desjésuites et axé sur la doctrine socialede l’Église. Sans condamner le capitalisme, ce document dénonce le libéralisme sauvage et prône uninterventionnisme d’État afin d’assurer une certaine justice sociale.

En 1935, l’ALN s’allie aux conservateurs de Duplessis pour battre les libéraux, mais ces derniers gagnent de justesse. L’année suivante, les deux partis d’opposition fusionnent pour créer l’Union nationale, sous la direction de Duplessis qui s’engage auprès des mousquetaires à appliquer le programme de l’ALN et à nationaliser l’électricité. Le chef unioniste trahira sa promesse, soulevant l’ire des mousquetaires qui deviendront ses opposants.

Cette histoire, explique Dumas, illustre la difficulté de défendre de véritables idées en politique québécoise. La partisanerie, à l’époque, règne en maître et la lutte politique se résume à un échange de pouvoir entre les rouges et les bleus. Quand ils servent les uns ou les autres, les hommes d’idées sont acclamés ; quand ils tiennent plus à leurs principes qu’à leur parti, ils sont raillés et jetés.

En 1937, les mousquetaires fondent le Parti national (PN) pour promouvoir leur programme réformiste : nationalisation de l’électricité, crédit agricole, appui au mouvement ouvrier et financement public des partis politiques pour en finir avec le favoritisme. Le nationalisme, chauvin par moments, détermine l’idéologie du parti. Les unionistes et les libéraux, se sentant menacés, se déchaînent contre ces francs-tireurs, qui peinent à trouver du financement politique.

Quand ils constatent que leurs chances de battre Duplessis en 1939 sont inexistantes, les têtes d’affiche du PN déchantent. Les bleus et les rouges, qui, quelques mois plus tôt, les vomissaient, se les arrachent. Chaloult, qui compare Duplessis à Hitler, se joint aux libéraux, tout commeOscar Drouin. Hamel, écœuré de la joute politique, se retire. Grégoire, devenu créditiste, est hors jeu.

Les libéraux de Godbout gagneront et feront quelques bons coups, mais la tradition partisane, qui étouffe les idées audacieuses et qui empêche les personnalités indépendantes de donner le meilleur d’elles-mêmes au bénéfice de la nation, perdurera. Le règne subséquent de Duplessis l’illustre, tout comme, ajoute l’historien, l’histoire politique récente, avec les cas des dissidents Jean-Martin Aussant, au Parti québécois, Fatima Houda-Pepin, au Parti libéral, et Sylvie Roy, à la Coalition avenir Québec. La politique préfère les bons soldats aux mousquetaires. C’est peut-être ça qui retarde le groupe.