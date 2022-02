Une matinée de curling dans le «cube de glace»

Je suis loin d’être un expert en matière de sports. J’en ai pratiqué plusieurs dans ma vie sans jamais démontrer de talent extraordinaire ni pour autant complètement me couvrir de ridicule. De plus, les statistiques sportives m’ennuient.

Je crois toutefois pouvoir affirmer que j’ai une affection et une curiosité pour le sport peu communes, pour ne pas dire pathologiques. J’en ai perdu des heures de sommeil et de belles journées d’été à rester coller au petit écran pour ne pas manquer la conclusion d’épreuves toutes plus nichées et obscures. Je me sens chez moi dans les stades et aux abords de n’importe quel terrain de sport. Je ne connais pas de meilleur moyen de prendre contact avec les gens, ici comme à l’étranger, que de m’asseoir parmi eux pour suivre un événement sportif qui les passionne ou même d’aller jouer avec eux.

Il était alors normal qu’au premier véritable jour des compétitions aux Jeux de Pékin, je me rende à la première heure du matin au fameux « cube d’eau », où se tenaient les épreuves de natation et de plongeon aux Jeux d’été de 2008 et qui a été converti et rebaptisé pour l’occasion le « cube de glace », pour assister à des épreuves du tour préliminaire de curling double mixte.

C’était la première fois que je voyais une telle compétition ailleurs qu’à la télé. Je ne savais pas que cela commence un peu comme un match de hockey, c’est-à-dire avec tous les athlètes qui se réchauffent en lançant tous en même temps des pierres à volonté sur le rythme d’une musique entrainante. J’avoue que la dernière chose à laquelle je m’attendais dans la capitale de l’Empire du Milieu, c’est bien de voir apparaître des joueurs de cornemuse en kilt venir pousser la ritournelle pour donner le coup d’envoi de la compétition et faire peur aux enfants.

Il m’a fallu un peu de temps avant que je parvienne à savoir où donner de la tête avec quatre parties qui se déroulaient côte à côte simultanément. Je me suis vite rendu compte que les quelques dizaines de spectateurs chinois présents n’avaient pas ce problème, toutes leurs réactions — plutôt polies et sages — suivant uniquement le déroulement de la confrontation entre leur équipe nationale et un duo d’Australiens. Comme moi, ils ne semblaient pas saisir toutes les subtilités du jeu, restant indifférents à certains placements dont leurs propres joueurs semblaient pourtant, eux-mêmes, particulièrement satisfaits.

J’étais surpris par l’ambiance relativement feutrée en dépit des cris bien connus lancés par les joueurs à leurs coéquipiers pour diriger leur brossage de la glace sur la trajectoire des pierres. De voir et d’entendre en action l’équipe chinoise m’a permis d’apprendre qu’en mandarin « brosse plus fort » se dit : « hard » et que « arrête de brosser » se dit : « woh, woh ».

J’ai adoré. Je serais resté voir l’Italie contre la Suisse en après-midi, mais je devais partir en vitesse pour ne pas rater le début du match de tour préliminaire du groupe B entre la Chine et la République tchèque au hockey féminin.

