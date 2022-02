Déficit de compétences

En accélérant l’automatisation, la pénurie de main-d’œuvre pourrait avoir un effet pervers à plus ou moins long terme au Canada. Un salarié sur cinq exerce une profession vulnérable dite à haut risque.

Au début de 2020, le Forum économique mondial faisait de la conversion du travail le thème central de son sommet de quatre jours. Le rapport The Future of Jobs 2020, pièce maîtresse de la rencontre, concluait à l’urgence, avant même que la pandémie ne vienne accélérer « l’avènement du travail de demain ». Ce qui était considéré comme l’« avenir du travail » est maintenant déjà arrivé, jetant les bases de la révolution industrielle 4.0, disait-on.

On y lisait que plus de 80 % des hauts dirigeants d’entreprises mondiales accéléraient la numérisation des processus de travail et le déploiement de nouvelles technologies. Parmi ces quelque 300 grandes sociétés employant grosso modo 8 millions de travailleurs, 50 % prévoyaient accroître le rythme d’automatisation de certains rôles ou fonctions. Et 43 % indiquaient qu’elles devraient réduire leurs effectifs en raison de l’intégration des technologies, contre 34 % estimant devoir augmenter leurs effectifs sous l’effet de cette intégration. Selon ces dirigeants, les emplois routiniers ou à tâches répétitives vont reculer pour ne compter que pour 9 % de la force de travail en 2025, contre 19,5 % en 2020. Dans l’intervalle, le poids des professions émergentes passerait de 7,8 % à 13,5 %.

« D’ici 2025, les employeurs répartiront également le travail entre humains et machines », indiquait le rapport, tout en estimant que la moitié des travailleurs qui conserveront leur poste auront besoin d’une reconversion liée à leurs compétences de base.

Chômeurs technologiques

Numérisation, robotisation, automatisation et intelligence artificielle provoqueront leur lot de chômeurs technologiques et soulèveront un problème criant d’employabilité, un phénomène qui risque d’être davantage ressenti dans le secteur des services et dans les métiers impliquant des tâches répétitives. On voudra donc qu’il soit en grande partie atténué par des programmes d’adaptation de la main-d’œuvre, de requalification et de perfectionnement des compétences.

Plusieurs chiffres ont déjà circulé. Selon une recension de l’Institut du Québec (IdQ) faite en 2018, pour le Canada, une évaluation de l’OCDE situe le risque d’automatisation presque complète à 9,2 % des emplois, tandis que 23,5 % devraient connaître de grands changements, pour un cumul de 32,7 %. Pour sa part, le Brookfield Institute for Innovation de Toronto estime que 42 % des travailleurs canadiens sont très menacés par l’automatisation dans les 10 ou 20 prochaines années, alors que l’Institut C.D. Howe avançait que 45,1 % des emplois sont exposés à l’automatisation et que 33,5 % risquent d’en être victimes.

Ces proportions sont analogues à l’échelle québécoise, avec 45,6 % et 34 % respectivement. Même constat pour Brookfield, qui permet d’extrapoler que 1,73 million d’emplois québécois seraient touchés par la numérisation et la robotisation. L’IdQ parle de son côté de l’élimination, la réduction et la réaffectation partielle ou totale de 1,4 million de postes au Québec d’ici 2030.

Risque d’automatisation

Le document d’analyse Cheminements professionnels verts publié mercredi, rédigé par le Conference Board du Canada en partenariat avec le Centre des compétences futures, avance qu’un salarié canadien sur cinq occupe un emploi qui présente un risque considérable d’automatisation. Cela représente 3,5 millions de personnes dans 92 professions. Pour ces employés exerçant une profession vulnérable dite à haut risque et à faible mobilité, « il n’existe que peu ou pas d’options de réorientation vers des professions à plus faible risque sans un recyclage intensif ». Même proportion au Québec, qui abriterait près de 877 000 personnes exerçant une profession vulnérable, soit 19,1 % du nombre total d’emplois.

Et le virage vert ne pourra combler qu’une partie des besoins issus de la transition. Selon les prévisions du Conference Board, à l’échelle canadienne, il y aura

27 emplois verts à forte croissance pour 100 emplois vulnérables d’ici 2030. La mesure estimée pour le Québec est de 24 pour 100. « Presque toutes les professions vulnérables peuvent passer à l’économie propre à la suite d’une année de formation. Cependant, de nombreuses professions n’offrent que des possibilités limitées de transition avec une formation de six mois ou moins. »

De façon plus globale, les déficits de compétences continueront de se creuser au rythme de l’adoption des technologies. « Dans toutes les professions actuelles, le travail physique et manuel ainsi que les compétences cognitives élémentaires occupent environ la moitié du temps total de travail. Ce type de compétence sera certainement moins demandé à l’avenir avec l’automatisation des processus de production et les avancées technologiques, illustre le magazine Forbes. À l’inverse, le monde du travail aura besoin de compétences sociales et émotionnelles plus approfondies ainsi que de compétences technologiques. Au total, ces deux domaines de compétences représentent moins d’un tiers du temps de travail actuel », mais devraient augmenter de 20 % au cours des dix prochaines années.

Reste un grand obstacle à surmonter. Dans l’analyse du Conference Board, près de deux travailleurs sur cinq croient qu’ils n’ont pas les compétences nécessaires pour réussir dans une nouvelle profession.