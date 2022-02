Des cadeaux dans le sac à dos

Ne vous laissez pas tromper par les allures qu’ils se donnent. Les journalistes, comme tout le monde, aiment recevoir des cadeaux, aussi modestes soient-ils, tant que c’est gratuit. Aussi, le premier arrêt qu’ils font au centre principal des médias des Jeux olympiques aussitôt débarqué de l’avion est d’aller au comptoir où l’on remet les trousses de presse. Ces trousses contiennent notamment le guide média avec toutes les informations pratiques nécessaires pour se mettre au travail rapidement, des documents officiels, comme le rapport sur les objectifs de développement durable de l’événement et un carnet de note joliment illustré, mais ce n’est pas ce qui rend ces trousses de presse si populaires.

Il faut d’abord préciser que la trousse en question est un sac à dos aux couleurs des Jeux. À Tokyo, c’était un sac noir relativement banal dans lequel se trouvaient aussi des capsules d’électrolytes à croquer pour réduire les risques de déshydratation, des épinglettes des Jeux et un joli carré de tissus fin. Les sacs à dos n’ont manifestement pas eu l’heur de plaire, la plupart des journalistes continuant d’utiliser leur ancien sac des Jeux de PyeongChang de bien meilleure qualité.

Ayant apparemment compris le message, nos hôtes chinois ont bien pris soin de ne pas répéter la même erreur. Noir et bleu, leur sac à dos est impressionnant. Confortable, robuste et stylé, il doit bien avoir une douzaine de poches de toutes les tailles et pour toutes les fonctions, dont une isolée. Outre les guides, rapports, carnets et épinglettes d’usage, il contient de petits accessoires informatiques, une solide bouteille d’eau thermos ainsi qu’un col épais et une chaude tuque frappée du logo des Jeux.

À voir la tête des collègues au moment de recevoir leurs cadeaux, les Jeux de Pékin menaient déjà 1 à 0 sur ceux de Tokyo. Les prochains jours diront s’ils sont aussi parvenus à détrôner le champion en titre coréen dans les cœurs et dans les dos.

PS : Message à nos collègues responsables de la protection de la sécurité de notre matériel informatique et sur le bord de l’attaque d’apoplexie : non, nous ne brancherons pas nos nouveaux petits cadeaux sur nos machines avant que vous nous en donniez la permission.

Ce reportage a été financé grâce au soutien du Fonds de journalisme international Transat-Le Devoir.