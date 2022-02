Avant son rebond des dernières séances, Wall Street était en voie de connaître son pire mois depuis le mini-krach de 12,5 % de mars 2020. Mois de transition, janvier a servi de passage d’une politique monétaire ultra-accommodante à une normalisation impliquant un resserrement monétaire d’une sévérité que d’aucuns tentent maintenant de jauger.

La Bourse new-yorkaise a terminé lundi sur une note positive. Le S&P 500 a clôturé en hausse de 1,9 % pour abaisser sa perte mensuelle à 5,9 % et ainsi s’éloigner du seuil de -10 %, qui signale l’entrée en correction. Dominé par des valeurs technologiques très sensibles aux taux d’intérêt, le Nasdaq, qui tanguait la semaine dernière vers cet autre seuil, celui du -20 %, défini comme étant le passage dans la zone d’un marché fondamentalement baissier (« bear market »), a gagné 3,4 % pour ramener sa perte mensuelle à 10,1 %.

À Toronto, le S&P/TSX s’est appuyé sur sa composante énergétique pour avancer lundi de 1,7 % et a terminé le mois avec un repli de seulement 0,6 %. Le prix de référence du baril de brut a bondi de 17 % en janvier, sous l’effet amplifié des tensions entre la Russie et l’Ukraine.

Les nuages s’amoncelaient

Les nuages s’amoncelaient déjà l’an dernier, poussés par l’insouciance de boursicoteurs s’adonnant à de la surenchère à partir des bénéfices réalisés des entreprises. Variant Delta, puis Omicron, pressions inflationnistes persistantes, goulet d’étranglement et dysfonctionnement des chaînes d’approvisionnement défiaient déjà la durabilité d’un élan haussier amplifié par l’action spéculative d’investisseurs plus novices.

Janvier est venu confirmer le changement de régime chez les banques centrales entreprenant l’interruption progressive de leurs programmes d’achat d’actif, qui sera suivie du délestage graduel de leur bilan. Et l’avertissement est venu d’un recentrage des taux directeurs sur une tendance haussière qui vise à attaquer de front la dérive inflationniste, dont l’amorce du mouvement est attendue en mars. Ce resserrement, dont l’ampleur probable divise les analystes, s’insère dans un contexte de pression baissière sur une rentabilité des entreprises affaiblie par des facteurs liés aux coûts de production, avec la montée des prix des intrants et des coûts de transport, ainsi que par les difficultés d’approvisionnement et la problématique de l’embauche que vient gonfler Omicron. S’y colle l’incertitude venant des tensions géopolitiques attisant la flambée des cours pétroliers et de l’évolution de la pandémie et de ses variants.

Pourtant, 81 % des 172 entreprises du S&P 500 qui ont dévoilé leurs résultats trimestriels à ce jour ont satisfait ou dépassé les attentes. Mais l’indice de référence de Wall Street a plutôt ressenti en janvier les effets d’un abaissement du ratio cours/bénéfice prévu, de 21 à 19, associé à la remontée des rendements des bons du Trésor américain. Afin d’illustrer la relation inverse entre le multiple du marché et le niveau du loyer de l’argent, la firme d’évaluation Morningstar a repris les calculs de Goldman Sachs évoquant une chute additionnelle de 10 % du S&P 500 dans le cas où le rendement réel (corrigé de l’inflation) des bons du Trésor américain à échéance de 10 ans augmenterait de 60 points de base. La chute serait de 15 % si ce rendement réel progressait de 100 points.

Pour leur part, les analystes de la Banque Nationale pointent en direction de la courbe de rendement et retiennent que l’écart entre les bons du Trésor américain à dix ans et ceux à trois mois oscille présentement autour de 150 points de base, ce qui est élevé historiquement. Le passé montre qu’aussi longtemps que cet écart demeure au-dessus des 100 points de base au cours d’une phase de cycle économique comme celle que nous connaissons présentement, le marché boursier tend à progresser malgré la volatilité. « Il n’y a jamais eu de marché fondamentalement baissier lorsque l’écart est au-dessus des 50 points », ajoutent-ils.

Concernant la bande de fluctuations potentielle, « historiquement, l’indice S&P 500 a chuté, en moyenne, de 15 % (de son sommet au creux) au cours des 21 corrections survenues dans des phases économiques non récessionnistes depuis 1990 », a souligné Morningstar.

Tout est donc, pour l’instant, une question d’attentes par rapport aux taux d’intérêt. Mais avec, en toile de fond, l’évolution de la pandémie et du conflit russo-ukrainien ainsi que l’apparition d’autres risques géopolitiques potentiels.