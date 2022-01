À la poursuite du code-barres vert

Je n’y croyais plus lorsqu’il est apparu soudainement sur mon téléphone. Il était encore plus beau que je l’imaginais, d’un doux vert tendre, avec une petite animation qui le faisait briller. Je me suis dépêché d’en faire une capture d’écran de peur qu’il ne s’envole.

On a beaucoup parlé, ces dernières semaines, des règles sanitaires qui s’appliqueront aux Jeux d’hiver de Pékin et notamment de la peur que des seuils de sensibilité trop bas provoquent une épidémie de faux positifs dans les tests COVID-19 des athlètes. Les seuils ont finalement été relevés au niveau des normes internationales, mais les conditions à remplir ne serait-ce que pour avoir le droit d’entrer dans la bulle olympique sont restées tout aussi nombreuses et fastidieuses.

Outre les habituels nom, adresse personnelle, numéro de passeport, numéro d’accréditation, plan de vol aller-retour et adresse d’hôtel, il fallait notamment produire les preuves documentaires des vaccins reçus, les résultats négatifs de tests réalisés au plus 96 heures et 72 heures avant le départ et avoir rapporté quotidiennement avant cela sa température corporelle et l’évolution de son état de santé générale sur une plateforme numérique. Si par malheur vous aviez contracté la COVID-19 au maximum deux semaines avant le départ, vous deviez aussi documenter cet épisode, produire jusqu’à trois autres tests négatifs et soumettre une déclaration solennelle de transparence et d’honnêteté en espérant qu’elle vous revienne avec le bon tampon.

Tous ces informations et documents devaient être transmis aux autorités sanitaires chinoises pas l’entremise d’une application qui accusait réception de votre soumission en émettant un code-barres de couleur orange. Si le dossier était accepté, le code-barres devait passer au vert et servir ensuite de sauf-conduit à l’aéroport et à la douane chinoise. Cette quête du code-barres vert était devenue le principal souci des derniers jours en plus de l’habituel travail de préparation de dernière minute en vue de toute mission à l’étranger ainsi que de la mise en place d’outils informatiques et de protocoles pour se protéger des menaces à la sécurité informatique en Chine.

Au Devoir, cette situation a été corsée encore un peu plus lorsqu’on a compris, à la dernière minute, que les délais maximums depuis les derniers tests COVID-19 n’étaient pas calculés par rapport au moment du départ de Montréal, mais du début de la dernière étape du voyage vers Pékin, nous forçant, ma collège photographe Marie-France Coallier et moi, à passer un dernier test en catastrophe.

Photo: Marie-France Coallier Le Devoir

Ce n’est qu’à quelques heures du départ qu’une douce voix du consulat de la Chine à Montréal nous a assuré que le code-barres changerait de couleur à temps, puis que le miracle s’est produit. On n’était toutefois pas encore au bout de nos peines, puisqu’une vingtaine d’heures plus tard tout le monde était encore aux prises avec une autre application informatique censée émettre un autre code-barres, mais cette fois par les autorités douanières chinoises.

Malgré toutes ces émotions, le voyage s’est finalement déroulé sans encombre. Grâce, sans doute, à toutes les démarches qui les avaient précédées, les procédures sanitaires et douanières à l’aéroport de Pékin ont même été tellement rapides et efficaces qu’on avait du mal à croire qu’on était déjà assis dans des autobus prêts à nous conduire à nos hôtels. C’est à ce moment qu’on s’est rendu compte que le seul moment où l’on n’a pas eu à montrer notre code-barres vert dont on était si fiers, c’est à l’arrivée.

Ce reportage a été financé grâce au soutien du Fonds de journalisme international Transat-Le Devoir.