Recycler des idées

À l’épicerie de mon quartier, de maigres portions de poissons blancs défraîchis, emballées sous cellophane et calées au creux de barquettes noires, affichent une injonction en lettres grasses : « Évitons le gaspillage : 30 % de rabais. » À la veille d’empester le fond de cale pour cause de péremption, ce délice demande à être consommé au plus vite. À défaut de quoi il sera jeté. C’est la poubelle ou vous. Alors, décidez-vous. Commencez par appuyer sur votre pied afin de voir si votre bouche s’ouvre.

En société, presque en tout temps, les injonctions qui mettent en garde contre les pertes ne remettent pas en question la façon dont s’opèrent les profits. Ainsi, qu’importe dans l’équation du gaspillage la surenchère des emballages. Même au rayon des aliments bios. Le brocoli et le céleri, vendus au double du prix, se présentent là comme ailleurs dans des emballages individuels, à grand renfort de plastique, de carton et d’autocollants. Cela permet de souligner à gros traits qu’il faut payer sa foi en un monde meilleur, y compris au prix de pareilles contradictions. Hélas, ce n’est pas demain que l’épicerie proclamera, haut et fort, l’inutilité d’ensacher jusqu’à vos citrons avant de les payer.

Pourquoi ai-je toujours le sentiment d’être pris pour un légume suremballé au milieu d’un supermarché chaque fois que j’entends Dominique Anglade parler ? Depuis des mois, la cheffe du très provincial Parti libéral multiplie les usages d’éléments de langage censés favoriser la croissance des émotions en prévision de la moisson des élections. J’ai beau écouter ses mélopées, je n’arrive jamais à oublier que le Parti libéral, depuis Alexandre Taschereau jusqu’à Philippe Couillard, en passant par Jean Lesage et Robert Bourassa, a toujours pratiqué des tours de souplesse dorsale pour satisfaire le grand capital. Cependant, les temps ont changé. Au chapitre des intentions de vote, ce vieux parti des possédants ne récolte même plus 10 % chez les francophones, lesquels comptent pour 79 % de la population. C’est dire à quel point le vieil emballage n’emballe plus. Alors, Dominique Anglade a entrepris de le changer.

Combien de fois a-t-on entendu, au cours des derniers mois, Mme Anglade affirmer qu’elle souhaitait un brassage d’idées ? Ces mots, elle les a sans cesse en bouche. Mais elle a beau les remâcher, aucun jus nourrissant n’en est tiré. Tente-t-elle de parler d’écologie, de justice sociale, de crise sanitaire ? C’est toujours assez péniblement qu’elle le fait, en ne dépassant jamais les formes d’un discours attendu, sans que cela s’inscrive dans un enracinement réflexif conséquent sur le rôle des oligarques, de la dynamique tordue des institutions, de l’Histoire confiée aux mains de quelques-uns, du laisser-faire à l’égard des grandes fortunes autant que de la crise climatique.

En 2018, alors qu’elle était ministre de l’Économie, de la Science et de l’Innovation, Dominique Anglade avait déclaré sans s’étouffer que « la réalité, c’est que si on a été capables de sortir les gens de la pauvreté aujourd’hui, c’est qu’il y a un système qui a quand même fonctionné ». L’avenir des plus démunis n’a en vérité jamais fait l’objet des préoccupations de ce système politique auquel a contribué Mme Anglade, sauf quand ceux-là risquaient de menacer l’avenir immédiat des mieux nantis. Le fossé entre riches et pauvres ne cesse de se creuser. Tous les rapports l’indiquent. Les nouveaux emballages que propose désormais Mme Anglade pour donner les apparences d’une bonne santé politique à son parti n’y peuvent rien changer : ce système est malade.

Tout en affirmant, sans sourciller, qu’elle sera première ministre à la suite des prochaines élections générales, la voici qui indique être prête à accueillir à bras ouverts d’anciens candidats de Québec solidaire ou du Parti québécois, pour peu qu’ils affichent une étiquette « progressiste », précise-t-elle, tout en affirmant vouloir aller « au-delà des étiquettes »… Qu’est-ce que cela veut dire, pour commencer, être progressiste dans ce vieux parti de l’argent, un parti où Mme Anglade a porté le chapeau de ministre du chiffre au temps où plus d’un milliard de dollars se sont envolés sur les ailes privées de Bombardier tandis que l’on sabrait les services publics les plus terre à terre ?

Même Éric Duhaime, souvent un formidable diseur de n’importe quoi, affirme lui aussi qu’il présentera, aux prochaines élections générales, tout comme Mme Anglade, d’anciens candidats de Québec solidaire ! Pourquoi s’affairer ainsi à joindre une chose et son contraire, tout en prétendant vouloir les transcender, sinon pour tenter de s’illusionner soi-même ? Québec solidaire, est-ce là le nouveau sésame pour accéder à un royaume d’idées dans lequel on souhaiterait secrètement voir juger les siennes ? En vue de l’élection complémentaire dans Marie-Victorin, Éric Duhaime a cogné à la porte de la maison en fin de semaine. Il s’est présenté sans masque. En porter un l’aurait pourtant aidé. Il faisait froid. Et dans l’exercice de pareille politique, depuis quand laisse-t-on tomber les masques ?

Les partis politiques nous ont habitués de longue date à des valses capables de donner le tournis. Mme Anglade n’est-elle pas l’ancienne présidente de la CAQ, cette curieuse créature hybridée de François Legault, lui-même un ancien ministre péquiste ? Gaétan Barrette est passé d’un parti à l’autre, tout comme Marguerite Blais. Tant de mots et d’ego, à l’évidence interchangeables, gouvernent la surface politique que plus personne ne s’étonne de voir les idées couler. Combien de temps encore les citoyens voudront-ils qu’on leur serve de pareils poissons plus ou moins frais, au prétexte qu’ainsi va la vie au sein des partis ?