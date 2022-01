Tragédie sous le radar

Passée sous le radar des médias mondiaux, ayant perdu (en grande partie) sa qualité d’enjeu géopolitique, la situation en Afghanistan est d’autant plus tragique qu’elle est aujourd’hui oubliée du reste de la planète, cinq mois après le départ précipité et humiliant de l’armée américaine.

Dans toutes les régions du pays, la famine rôde. De nombreuses familles vendent tous leurs biens dans les rues… ou même leurs enfants ; d’autres se partagent à trois des lits d’hôpitaux débordés et y meurent de malnutrition.

« Je n’ai jamais vu » une situation alimentaire et sanitaire « se détériorer à une telle vitesse », dit Mary-Ellen McGroarty, directrice du Programme alimentaire mondial (de l’ONU) pour l’Afghanistan, citée sur le site de l’organisme. « Les taux de malnutrition doublent de semaine en semaine ; on n’a jamais vu autant d’enfants émaciés dans les hôpitaux. »

L’organisme estime qu’en décembre, 95 % de la population avait une consommation alimentaire insuffisante. Et qu’en janvier, 55 % de la population, soit 22 millions de personnes, font face à des niveaux de disette « absolue », se nourrissant difficilement d’un maigre repas par jour.

Le 10 janvier, l’ONU a demandé un financement d’urgence de 5 milliards de dollars, simplement pour éviter une vraie famine. Les appels d’ONG comme l’International Rescue Committee (fondé par Albert Einstein en 1933) disent que des canaux existent pour s’assurer que l’aide versée le soit directement aux travailleurs de terrain, en évitant « l’émirat » de Kaboul.

La victoire des talibans et la fin d’une occupation qui était aussi une subvention massive au quotidien — on a parlé de 50 milliards, voire de 100 milliards de dollars engloutis par les seuls États-Unis chaque année dans l’équipée afghane — ont provoqué l’effondrement de l’économie.

Ici, un paradoxe qu’il convient de relever : le passage des Occidentaux en Afghanistan n’a pas laissé que le souvenir du néocolonialisme, d’une guerre mal menée ou de bavures militaires (au demeurant réelles). Le mouvement massif de gens qui voulaient à tout prix s’enfuir en août dernier… disait autre chose.

Les indicateurs de la Banque mondiale, de l’OMS, de l’UNICEF et de l’UNESCO sur les vingt années d’occupation occidentale sont éloquents…

Accès à l’eau potable : 25 % en 2001, presque 50 % en 2021. Accès à l’électricité : 6,3 % en 2001, 84 % en 2021. Téléphone : 2 millions de lignes en 2001, 40 millions en 2021 (essentiellement cellulaires). Scolarisation des filles : 0 % en 2001, 83 % en 2021. Participation des femmes au marché du travail : 22 % en 2021. La diphtérie, la diarrhée, la rubéole, le choléra : éradiqués ou en net recul.

Bien sûr, la guerre post-soviétique de 1991-1996 avait fait des ravages terribles ; on pourrait aussi comparer avec 1990 — ou avec 1979… Mais là où il n’y avait en 2001 que des routes de terre, des milliers de kilomètres de routes asphaltées ont surgi, dont une autoroute circulaire reliant les grandes villes (il est vrai abîmée ensuite par les sabotages et les affrontements guerriers).

Ce sont des choses comme ça qui expliquent que le départ précipité des Occidentaux, en août 2021, a donné froid dans le dos aux Afghans… et aux Afghanes.

S’y ajoutent aujourd’hui des facteurs non politiques : la sécheresse terrible de 2021, mais aussi (selon les régions) des pluies diluviennes, un séisme (au nord du pays) début janvier et des températures exceptionnellement froides, alors qu’il n’y a plus de combustible. « La totale »...

Un des fondateurs du mouvement taliban, le mollah Abdoul Ghani Baradar, qu’on avait cru à l’automne assassiné dans des querelles intestines à Kaboul, est réapparu début janvier. Il a lancé un appel aux « obligations humanitaires » du monde et réclamé une aide économique directe qui soit « exempte de préjugés politiques ».

Ce message a été répété la semaine dernière à Oslo, lors de la première sortie en masse d’une imposante délégation de Kaboul — entièrement masculine, barbue et enturbannée — répétant que le monde affame injustement le peuple afghan, pour des raisons politiques.

Cette réunion avait été organisée à l’initiative de la Norvège ; de hauts fonctionnaires français, britanniques, européens y prenaient part. Oslo a été critiqué pour avoir invité cette délégation — dans un jet privé spécialement affrété — et avoir ainsi « légitimé de facto » les talibans. Notamment, l’un des représentants qui étaient là : Anas Haqqani, chef du réseau Haqqani, considéré par de nombreux États comme un groupe terroriste.

Apparemment, « l’humanisme » réclamé par Baradar et ses compagnons n’inclut pas les femmes. La restriction de leurs libertés s’accroît de semaine en semaine, avec des mesures allant de la fermeture de lycées pour filles à des contrôles croissants autour de la burqa.

Pour celles qui osent encore manifester (la dernière fois, le 28 décembre à Kaboul) pour dénoncer « un régime criminel » : rafles, coups et disparitions. Les cas de militantes identifiées, fouillées et enlevées à leur domicile se multiplient.

Aider les Afghans et les Afghanes… oui, mais comment le faire sans passer par ce régime mis au ban de la communauté mondiale, de l’humanité ?

François Brousseau est chroniqueur d’affaires internationales à Ici Radio-Canada. francobrousso@hotmail.com