Le sexe des anges

À la veille de la rentrée parlementaire, Gabriel Nadeau-Dubois s’est dit inquiet de voir la taxe imposée aux non-vaccinés monopoliser les débats à l’Assemblée nationale.

La « contribution santé » n’est ni une mesure de santé publique ni un plan de sortie de crise, mais une stratégie politique imaginée par les stratèges caquistes, a déploré le chef parlementaire de Québec solidaire.

Il y a en effet beaucoup de stratégie là-dedans. Une nouvelle taxe est généralement annoncée dans le cadre d’un budget, parmi d’autres mesures fiscales qui doivent être votées en bloc après un débat de 25 heures. Cette fois-ci, le montant et les modalités d’application de la contribution seront précisés dans un projet de loi à part qui devra franchir toutes les étapes prévues au règlement de l’Assemblée nationale. La discussion pourra s’étirer ad nauseam.

D’ailleurs, rien n’assure que le projet de loi sera adopté. Après en avoir tiré tout le bénéfice politique qu’il peut en espérer, le gouvernement Legault pourrait très bien décider que l’amélioration de la situation sanitaire le rend moins nécessaire et le laisser simplement mourir au feuilleton. Recourir au bâillon serait très mal avisé.

Entre-temps, les partis d’opposition devront expliquer pourquoi ils s’opposent à une mesure qui a la faveur de 61 % des Québécois, selon un sondage Léger réalisé entre le 14 et le 16 janvier.

Comme d’autres pays l’ont fait, le gouvernement aurait tout aussi bien pu choisir de décréter la vaccination obligatoire, qui est encore plus populaire (65 %) et dont il serait plus difficile de contester l’efficacité, mais il n’aurait eu aucune raison de faire traîner les choses, tandis qu’il pourra ici invoquer les exigences de la démocratie pour prolonger le débat sur la contribution.

Pour la cheffe du PLQ, Dominique Anglade, tout cela relève plutôt de la diversion. « Ça soulève mille questions, d’un point de vue éthique, d’un point de vue légal, et même sur l’efficacité d’une telle mesure », a-t-elle déclaré.

Elle a parfaitement raison. Il s’agit de questions fondamentales qui méritent un examen attentif. C’est précisément là l’intérêt de la chose pour le gouvernement. Il y a tellement d’éléments à prendre en compte que le débat peut s’éterniser autant que les discussions sur le sexe des anges.

Puisque la pandémie demeurera le sujet incontournable au cours des prochains mois, le gouvernement a tout intérêt à orienter le débat dans le sens qui lui convient le mieux. Le premier ministre Legault préfère certainement disserter sur les innombrables questions soulevées par la contribution santé que sur la qualité de l’air dans les écoles, les reproches de la commissaire à la santé et au bien-être ou encore les déclarations de Marguerite Blais contradictoires à celles d’autres acteurs de la crise.

Si Mme Anglade veut contester l’éthique de la contribution santé, M. Legault pourra évoquer les risques que les non-vaccinés font courir à toute la population, les coûts que leur entêtement occasionne, l’épuisement des infirmières, le moral vacillant de la nation, etc.

Un débat sur sa compatibilité avec la Loi canadienne sur la santé permettrait aussi de poursuivre la fascinante exploration des inépuisables richesses juridiques que recèle le sous-sol du fédéralisme canadien. Quant à son efficacité, même le directeur national de santé publique n’a pas voulu se prononcer.

Cette exégèse de la contribution s’annonce sans doute passionnante, mais il ne faudrait pas escamoter l’essentiel. En 1453, les théologiens byzantins se chicanaient encore à propos du sexe des anges au moment où les hordes turques étaient aux portes de Constantinople.

Si la tendance à la baisse des hospitalisations nous fait pousser un soupir de soulagement, les dernières semaines ont démontré à quel point le réseau de la santé est fragile et pourrait bien s’écrouler la prochaine fois.

Tout le monde comprend qu’à huit mois des élections, on ne peut pas empêcher les politiciens de faire de la politique, mais il serait certainement plus urgent de s’entendre sur la meilleure façon de « refonder » le réseau que de s’éterniser sur les tenants et aboutissants de la contribution santé.

Cela n’augure malheureusement pas très bien. En annonçant cette semaine qu’elle renonçait définitivement à toute forme de « troisième lien », Dominique Anglade a déclaré qu’elle préférait investir en santé et en éducation.

Le leader parlementaire du gouvernement, Simon Jolin-Barrette, a aussitôt crié à la démagogie, avant de déclarer : « Il ne faut pas choisir entre l’un et l’autre. Le système de santé est bien financé au Québec. » Ah bon ? C’est Justin Trudeau qui a dû être content de l’entendre.