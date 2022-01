La «troisième glaciation»

Le fond d’écran est noir et le ton est grave. Avec sa voix grave, Anna Mouglalis appelle le peuple de gauche à se rassembler pour participer dimanche à la primaire populaire. Derrière elle, son portrait est accroché au mur comme s’il s’agissait d’une allocution présidentielle. Sauf que Mouglalis n’est présidente de la République française que dans Baron noir, une série télévisée à succès qui raconte les intrigues et les coups tordus qui déchiraient la gauche française à cette époque lointaine où elle côtoyait le pouvoir.

Six ans après le champ de ruines laissé par François Hollande, ne reste plus que la fiction. Symbole du désarroi de la gauche, les instigateurs de cette primaire qui n’en est pas une n’ont rien trouvé de mieux que de parodier une série télévisée pour tenter de maintenir à flot une initiative « citoyenne » qui prend l’eau de toute part. À dix semaines de l’élection présidentielle, cette primaire qui prétend mobiliser 400 000 sympathisants de gauche et rendra son verdict dimanche n’a rien de ce qu’on appelle une primaire. Ni transparence dans l’organisation, ni débats publics, ni second tour. Sur les sept candidats désignés par une structure opaque, les plus connus (Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot et Anne Hidalgo) ont demandé en vain que l’on retire leur nom du bulletin. La seule qui pourrait bénéficier de ce qui ne sera finalement qu’un gros sondage est la candidate de dernière minute arrivée de nulle part sans programme ni organisation, l’ancienne ministre Christiane Taubira.

Faute de places, samedi dernier, au Palais des Victoires de Cannes, les organisateurs du candidat de la droite nationaliste Éric Zemmour ont dû refuser 1000 personnes. 300 de plus que les 700 fidèles qui assistaient au même instant à l’assemblée de la candidate socialiste Anne Hidalgo. Dans la petite salle d’Aubervilliers, le tiers des chaises était vide. Et pour cause, les huit candidats de gauche à cette élection (pour ne citer que les plus connus) se partagent un gâteau qui, selon tous les sondages, ne dépasse pas 25 % de l’électorat.

Ce déclin est symbolique de ce qui se passe dans de nombreux pays où les préoccupations de ce qu’il est toujours convenu d’appeler « la gauche » se sont progressivement détachées de celles des couches populaires qui en furent longtemps le terreau naturel. S’il fallait schématiser ce qu’il reste aujourd’hui de la gauche française, on pourrait dégager trois courants. Pour ne pas dire trois « niches », comme disent les spécialistes du marketing politique.

D’abord, une sociale démocratie en lambeaux qui a massivement désindustrialisé le pays au profit de l’assistanat et qui ne parle plus qu’aux bobos des grandes villes. Elle ne pouvait être mieux représentée que par Anne Hidalgo, la mairesse de Paris plébiscitée par les élites branchées de la capitale. Ensuite, une écologie punitive et antinucléaire qui a été à l’origine de la révolte des gilets jaunes et qui n’a guère de rêves à proposer à ceux qui ne goûtent ni la simplicité volontaire ni le quinoa. Elle est représentée par l’écologiste Yannick Jadot. Enfin, une mouvance ouvertement multiculturaliste et racialiste qui tente de séduire les immigrants des banlieues désertées par les « petits blancs » et à laquelle s’est rallié Jean-Luc Mélenchon. S’il est le seul à franchir la barre des 10 %, cela est largement dû à son charisme et à son bagout extraordinaires qui rappellent les politiciens d’une autre époque comme Jean-Marie Le Pen.

Le problème de ces trois gauches n’a pas trait au rassemblement puisque leur seul point commun consiste à combattre une extrême droite fantasmée. Celle dont le fin stratège que fut François Mitterrand avait déjà fait son cœur de cible dès les années 1980. Une stratégie qui, à force d’être reprise en boucle depuis 30 ans, a beaucoup perdu de son éclat.

Aucun de ces courants ne parle véritablement à la masse des ouvriers et des employés. Ce serait beaucoup leur demander que de vibrer au catastrophisme écologiste qui fait la chasse au diesel et au gros rouge qui tache, ou à l’éloge de l’immigration de masse dont ils furent les premières victimes dans l’emploi comme dans le logement.

Le candidat communiste Fabien Roussel l’a appris à ses dépens, lui qui a été cloué au pilori sur les réseaux sociaux pour avoir naïvement affirmé qu’« un bon vin, une bonne viande, un bon fromage : c’est la gastronomie française ». Le pauvre avait oublié qu’à gauche aujourd’hui, il n’y a pas de plus grand péché que de faire l’éloge de ce que même Emmanuel Macron, en 2017, n’avait pas osé appeler « LA culture française ».

Pour l’historien des gauches et ancienne plume du Nouvel Observateur Jacques Julliard, après le stalinisme et le maoïsme, le « wokisme » serait « la troisième glaciation » historique de la gauche. Chose certaine, cette déroute est riche de leçons pour la gauche québécoise. Elle illustre ce qu’il en coûte de faire fi des préoccupations des classes moyennes, comme la sécurité et l’immigration, et de se préoccuper plus d’écriture inclusive que du sort des caissières de supermarché.