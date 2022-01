Bourse en folie

Séance de haute voltige à la Bourse lundi. Avant une récupération de dernière minute, les grands indices de référence affichaient de lourdes pertes les amenant à flirter avec la phase de correction. L’intensification de la crise ukrainienne est venue s’ajouter à la crainte de voir des banques centrales contraintes d’agir plus rapidement et avec plus de fermeté que prévu sur les taux d’intérêt afin d’éviter la dérive inflationniste. Les investisseurs soupèsent cet éternel arbitrage inflation-récession.

Très sensibles en ce qui a trait aux taux d’intérêt, les valeurs technologiques dominaient jusque-là le recul généralisé des cours boursiers depuis janvier. Déjà plombé par les résultats de Netflix, inférieurs aux attentes, l’indice Nasdaq s’est enfoncé plus loin en territoire de correction lundi, gonflant à un certain moment à 19 % son recul depuis son sommet de novembre. Sa pire performance depuis la crise financière de 2008.

La semaine dernière, l’indice avait subi une perte hebdomadaire de 7,6 %, encaissant le coup d’une chute de près de 30 % du cours de l’action de Netflix, ce qui avait amputé de quelque 70 milliards de dollars américains la capitalisation boursière de l’entreprise de service de vidéo en ligne. Elle venait d’annoncer un gain net de 2,5 millions d’abonnés au premier trimestre, soit la progression la plus timide pour les trois premiers mois de l’année depuis 2010, tout en indiquant que « la croissance des nouveaux abonnés ne parvenait pas à retrouver les niveaux d’avant la pandémie ». La plateforme pointait en direction du retour en force de la pandémie tout en faisant fi de la montée en puissance des HBO Max, Disney+ et Apple TV+.

Un marché en tendance baissière ramène les regards sur la rentabilité des entreprises. Les résultats des Microsoft, Tesla, Intel et Apple, attendus cette semaine, viendront ajouter de la profondeur à la lecture. Le Nasdaq 100 se négocie à un ratio cours/bénéfice des 12 derniers mois de 39 fois, contre 27 à la fin de 2019. On peut imaginer l’effet si les estimations de bénéfice sont corrigées à la baisse.

Ainsi, il y a d’abord la chute des valeurs technologiques puis les craintes d’une intervention musclée sur les taux directeurs d’une Réserve fédérale devant s’engager dans une difficile normalisation de sa politique et enfin le risque géopolitique d’une tension russo-ukrainienne poussée au bord des « crises de nerfs » américaines, déplore l’Union européenne. Le tout survient alors que sont apparues simultanément trois bulles — sur les marchés des actions, des obligations et de l’immobilier — gonflées par la faiblesse des taux d’intérêt, l’abondance d’épargne observée lors de la pandémie et l’injection massive de liquidités des banques centrales.

Les yeux tournés vers la Fed et la Banque du Canada

Avec l’inflation mesurée par l’Indice des prix à la consommation touchant les 7 % en taux annuel aux États-Unis, frôlant les 5 % au Canada, les banques centrales au Canada et aux États-Unis vont tenter de convaincre cette semaine qu’elles peuvent reprendre le contrôle. Mais la rapidité et l’ampleur de la hausse des taux directeurs, et son dosage avec une normalisation de la politique monétaire devant être suivie d’un délestage graduel de bilans gonflés d’actifs acquis en soutien aux marchés, alimentent la nervosité des investisseurs. Résultat, le S&P 500 a traversé lundi la ligne des 10 %, indiquant l’entrée en territoire de correction avec, au creux de la séance, un repli de 12 % depuis son sommet du 3 janvier. Toujours au creux de la séance de lundi, l’indice Russell 2000, plus sensible à la conjoncture économique, était en baisse de plus de 20 % depuis son sommet du 8 novembre. À l’inverse, le VIX est monté à 38,72 points au haut de la séance pour terminer à 29,90. Cet indice, qui mesure la volatilité du S&P 500, évolue généralement sous la barre des 30 points. Au-delà, il atteint un niveau à partir duquel le marché entre en territoire où l’émotivité prend alors le dessus sur le rationnel.

Aux États-Unis, la majorité des membres du Comité monétaire de la réserve fédérale prévoyait à la fin de 2021 trois hausses de taux d’un quart de point de pourcentage chacune en 2022, un scénario similaire en 2023 et deux hausses en 2024, ce qui pousserait le taux cible de la Fed au-dessus de 2 %. Or, le comportement de Wall Street en janvier et la montée du taux des bons du Trésor américain à échéance de dix ans à 1,78 % projettent une intention prêtée à la Réserve fédérale de convaincre de son sérieux en appliquant une hausse de 50 points de base de son taux cible au terme de sa réunion de mars, suivie du délestage de son bilan débutant à la fin du printemps. Puis d’autres augmentations graduelles avec, pour cible, un taux neutre passant de 2 à 2,5 %.

Le scénario dominant demeure celui d’une décélération de l’inflation au deuxième semestre et d’un refroidissement des hausses salariales, rappelle Oxford Economics. Mais le risque d’une persistance d’une croissance inflationniste s’accrochant obstinément au-dessus des 3 % s’accroît. La forte poussée inflationniste se combine à un retour au plein-emploi pour exercer une pression à la hausse sur les salaires, alors que les distorsions des chaînes d’approvisionnement, amplifiées par Omicron, exercent une tension haussière sur les prix. L’émergence d’une spirale salaire-prix pourrait soutenir le maintien d’une inflation à l’extérieur de la cible des banques centrales.