Elon Musk, ennemi de l’Internet canadien

Pendant que les gouvernements paient des milliards pour brancher les régions à Internet haute vitesse, le service par satellite du milliardaire américain Elon Musk, Starlink, promet de faire la même chose pour une fraction du coût. L’Internet canadien doit-il craindre cette révolution venue de l’espace ?

Starlink, comme SpaceX et Tesla d’ailleurs, se présente en tout cas comme une technologie de cassure, qui cible une industrie qui piétine. Le fournisseur veut mondialiser la distribution de l’accès à Internet en lançant en orbite basse des milliers de satellites qui relaient tous le même signal.

Elon Musk, le grand patron des trois sociétés, n’en est pas à sa première et ambitieuse mission de chambouler un secteur jugé trop gros pour trébucher. Parlez-en aux constructeurs automobiles…

Musk n’est pas seul non plus. Amazon, avec son projet Kuiper, nourrit les mêmes ambitions. Plus modestement, la société d’Ottawa Telesat espère elle aussi offrir un accès à Internet par satellite dans les prochaines années, même si son marché cible à elle est le marché interentreprises (B2B).

Cela dit, Internet est encore considéré à ce jour par les gouvernements comme un outil de télécommunications et répond donc aux règles établies à cet égard. Au Canada, cela signifie en principe qu’un fournisseur de services Internet devrait posséder son siège social au Canada.

Starlink Canada

Starlink, établie à Los Angeles, a donc créé Starlink Canada, qui a reçu à l’automne 2020 le feu vert du gouvernement fédéral pour déployer son service dans le firmament canadien. Ses premiers clients canadiens ont commencé à recevoir un signal à la fin de l’été dernier. Le coût d’installation est de 649 $ pour l’antenne, plus des frais de livraison. La mensualité est de 129 $ par la suite, sans quota mensuel de consommation de données.

Le débit d’envoi et de réception varie de 15 à 150 mégabits/seconde, ce qui, en principe, suffit pour regarder en simultané jusqu’à six flux vidéo en ultra-haute définition (UHD, aussi appelée 4K).

L’entreprise américaine se limite pour le moment à cibler les régions plus nordiques du pays et celles qui sont mal desservies par les grands fournisseurs canadiens : Bell, Rogers, Québecor, etc. Mais l’ambition de Starlink est ailleurs, étant donné que son objectif autoproclamé est d’être en mesure de fournir un signal Internet à l’ensemble de la population mondiale le plus tôt possible.

Les premiers clients canadiens de Starlink ont connu initialement des coupures de service fréquentes, un débit pas toujours à la hauteur des promesses et une qualité de service décevante. Mais un peu avant les Fêtes, des clients canadiens ont clamé leur immense satisfaction à l’égard de leur fournisseur de service Internet. « C’est fou comme c’est bon », a résumé l’un d’eux au Toronto Star.

Cet internaute confiné dans un chalet au nord de la baie georgienne dit-il vrai, ou son jugement est-il teinté par cette admiration sans bornes que vouent des millions de gens à Elon Musk ?

Sans comparaison

Car évidemment, pour que l’Internet par satellite soit bon à ce point, il faut que le point de comparaison ne soit lui-même pas très bon. Ou alors, qu’il soit hors de prix. Et tant que ne se fera pas sentir l’effet de l’investissement par Ottawa du 1,4 milliard de dollars promis pour brancher tout le pays à la haute vitesse (soit à l’horizon 2030), les nouveaux fournisseurs comme Starlink ont beau jeu de se tailler une place de choix dans l’Internet rural.

Les fournisseurs régionaux actuels sont, pour la plupart, limités à une fraction du débit promis par leur rival américain ou le service est hors de prix. Une des raisons est simple : le gouvernement a provoqué l’an dernier une hausse des prix exigés par les grossistes — Bell, Rogers et Québecor, encore eux — aux petits fournisseurs indépendants.

L’autre raison : les grands fournisseurs boudent les régions plus éloignées et moins rentables et attendent que les gouvernements paient à leur place cette expansion de leur propre réseau.

Ces coins de pays sont donc un terreau fertile pour Starlink, puisqu’il ne peut pas, pour le moment, concurrencer le service haute vitesse offert dans les régions plus habitées du Canada, explique l’analyste de Valeurs mobilières Desjardins Jérôme Dubreuil, qui s’intéresse au secteur canadien des télécommunications.

« La chute des coûts de lancement de satellites améliore grandement le modèle d’affaires [de sociétés comme Starlink] », écrivait-il l’an dernier. Au début janvier, il a réitéré cette analyse au Devoir. « Le débit promis par des satellites en basse orbite est nettement supérieur à celui des satellites géostationnaires. Mais ces sociétés pourront-elles rivaliser avec les fournisseurs canadiens ? Il est permis d’en douter. »

M. Dubreuil, comme d’autres analystes du secteur qui ont préféré garder l’anonymat, estime que Starlink demeurera à court terme au Canada un joueur marginal justement confiné aux régions éloignées. Les géants canadiens des télécommunications voient la situation du même œil, et cela explique pourquoi l’arrivée de ce rival venu de l’espace ne les inquiète absolument pas.

À plus long terme ? Les paris sont ouverts. Après tout, les constructeurs automobiles disaient la même chose de Tesla il y a cinq ans à peine. De Ford à Mercedes-Benz, cela n’énervait personne de voir débarquer des voitures électriques destinées à un marché marginal, car considérées — à tort — comme sous-performantes et hors de prix.

Les éloges quasi dithyrambiques des premiers clients de Starlink au Canada peuvent être pour le moment balayés du revers de la main si l’on imagine qu’ils ne sont le fruit que de ce qu’on pourrait appeler l’effet Musk. Mais ce ne serait pas la première fois que l’entrepreneur serait relégué au rôle du négligé… pour finalement retourner la situation à son avantage.

Et cette fois-ci, il a l’Internet canadien dans sa mire. Que dira-t-on de Starlink dans cinq ans ?