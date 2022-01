De la résolution à l’action

La planification exige du recul. Toute réflexion stratégique demande du temps. Mais paradoxalement, nous vivons dans une société qui carbure à la performance et à la productivité. Ai-je besoin d’ajouter que, depuis presque deux ans maintenant — et je ne peux pas croire que j’écris cela ! —, nous devons aussi constamment réorganiser nos routines et modes de travail? Pour la petite histoire, il s’agit de mon énième texte rédigé avec les enfants à la maison. En ce sens, puisque pour plusieurs la période des Fêtes représente une pause, sorte de trêve dans la folie du quotidien, il est normal qu’elle génère aussi l’envie de se fixer des résolutions pour l’avenir.

Pour atteindre vos objectifs financiers, les clés du succès demeurent les mêmes. S’il est relativement facile de fixer des buts généraux pour votre vie financière, je vous invite en ce début de 2022 à passer d’un exercice général à une démarche engagée. Se rendre à cette étape demande plus d’efforts, de temps et d’engagement, mais il s’agit de la seule véritable façon de réussir. Fixer de nouvelles résolutions financières sans avoir préalablement dressé un portrait et un bilan clairs de votre situation actuelle et de vos habitudes me semble incohérent. Par exemple, savez-vous réellement où votre argent est allé en 2021 et qui paie quoi dans votre ménage ? Votre portefeuille de placements représente-t-il votre tolérance au risque, est-il diversifié et optimisé fiscalement ? Connaissez-vous vos forces et faiblesses en matière de gestion des finances ?

Une fois rendu à l’établissement de vos nouvelles résolutions, vous gagnerez à les transformer en objectifs réalistes et mesurables. En effet, vous pouvez souhaiter investir dans l’immobilier, être indépendant financièrement à 50 ans ou prendre une année sabbatique avec vos enfants. S’il ne fait aucun doute que ces rêves peuvent vous motiver à épargner davantage, vos chances de succès seront beaucoup plus élevées si vous détaillez les étapes pour les atteindre. Pour cette nouvelle carte blanche que vous vous offrez dans la gestion de vos finances, je vous fais part de quelques habitudes et caractéristiques observées chez les clients qui réussissent de façon éloquente leur planification financière.

Ils travaillent en équipe et savent s’entourer d’experts.

L’abondance et l’accessibilité d’informations sont à la fois une panacée et un grand danger. S’il est théoriquement possible de trouver toute l’information nécessaire pour gérer soi-même chaque partie de son plan financier, cela ne signifie pas que tous ont les aptitudes ou le temps pour gérer leur patrimoine eux-mêmes. Les clients qui ont du succès recherchent une équipe de planificateurs financiers et d’autres professionnels (placements, assurances, comptables, fiscalistes, notaires, etc.) qui travaillent en collaboration.

Ils parlent d’argent sans tabous ni émotivité.

Chacun d’entre nous a une relation personnelle avec l’argent, celle-ci étant caractérisée par nos expériences et les valeurs qui nous ont été transmises. D’ailleurs, bien qu’il n’existe pas une façon unique de gérer les finances familiales ou conjugales, je remarque que les couples qui sont capables de discuter d’argent de façon neutre et ouverte ont plus de facilité à mettre en place des stratégies communes de planification financière, fiscale et successorale.

Ils ne sont pas attachés à l’argent.

Je remarque que plusieurs clients qui réussissent financièrement ne se définissent pas par rapport à leurs actifs et sont très généreux. En travaillant avec beaucoup d’entrepreneurs, j’ai constaté que ceux-ci sont motivés par une soif de passion, de liberté et de réussite. Bien sûr, ils ont les moyens de leurs ambitions, mais puisque leur situation est souvent le fruit d’un travail acharné, ils sont les premiers à savoir que leur bonheur ne se mesure pas à la valeur marchande d’une propriété.

Ils gèrent leurs finances personnelles comme une microentreprise.

Je l’ai déjà mentionné à plusieurs reprises et sur de nombreuses tribunes : faire un budget est une chose, mais le suivre en est une autre. En gestion d’entreprise, la gestion des liquidités et la comptabilité de gestion sont des éléments clés de la réussite. C’est exactement la même chose pour vos finances personnelles. Faire un bilan annuel n’est pas suffisant. Vous devez suivre vos liquidités régulièrement (une tenue de livres mensuelle me semble idéale pour débuter, jusqu’à ce que vous deveniez un maître de la finance).

Ils sont maîtres de leur vie.

Je compare souvent le profil de l’entrepreneur à celui de l’athlète. Il s’agit d’un profil qui exige de la passion, de l’ambition, mais surtout beaucoup de discipline. Plus généralement, les clients qui réussissent financièrement ont la conviction d’avoir en main la clé de leur réussite. Ils ont l’habitude de prendre soin de leur santé et savent se donner la priorité lorsque cela s’impose.