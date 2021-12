Bulletin ministériel

La mise à jour économique du ministre des Finances, Eric Girard, a agréablement surpris et les nouvelles dépenses ont été bien ciblées. Il a toujoursréponse à tout. Son mandat de ramener les Nordiques à Québec en a fait sourire certains, mais tout le monde souhaite qu’il réussisse. A

La signature in extremis d’une entente avec les éducatrices a permis à Sonia LeBel (Conseil du trésor) de mener à bien la révolution que constitue l’octroi d’augmentations de salaire différenciées dans le secteur public. Elle ne manifeste malheureusement pas la même pugnacité aux Affaires intergouvernementales canadiennes. A-

Christian Dubé (Santé) a dû reculer deux fois face aux travailleurs de la santé non vaccinés, il a fermé des urgences en région et il a reconnu son incapacité à tenir la promesse d’un médecin de famille pour chacun d’ici la fin du présent mandat. Conserver malgré cela une aussi grande crédibilité tient presque du prodige. B

Qu’il s’agisse de la lutte contre la violence faite aux femmes, notamment par l’introduction des bracelets anti-rapprochement, contre le trafic d’armes ou la criminalité chez les jeunes, Geneviève Guilbault (Sécurité publique) a été hyperactive, mais cette communicatrice hors pair a la fâcheuse habitude des malheureux choix de mots. Déclarer que le futur cours Culture et citoyenneté québécoise aura « un petit côté chauvin » était très maladroit. B

Simon Jolin-Barrette (Justice) a permis une avancée majeure avec la création d’un tribunal spécialisé dans les crimes de nature sexuelle et la violence conjugale. Le rôle de leader parlementaire exige de savoir jouer du coude, mais il fait parfois preuve d’une mauvaise foi qui ne contribue pas à assainir le climat à l’Assemblée nationale. B

Jean Boulet (Travail, Emploi) fait de gros efforts pour lutter contre la pénurie de main-d’œuvre par la requalification des travailleurs. Il n’a pas pu faire l’unanimité sur le projet de loi 59 sur la santé et la sécurité au travail, mais il devenait urgent de moderniser un régime qui datait de 40 ans. B

Mathieu Lacombe (Famille) a beaucoup plaidé pour un rajustement substantiel de la rémunération des éducatrices en garderie. Le premier projet de loi présenté cet automne concernait les services de garde, et son engagement envers les CPE ne fait aucun doute. L’historique du dossier autorise toutefois un certain scepticisme sur la possibilité de créer 37 000 places en quatre ans. B

Le morcellement des terres agricoles n’est pas sans risque, mais la multiplication des petites fermes artisanales souhaitée par l’Union paysanne, dans l’esprit du rapport Pronovost, est certainement souhaitable. Les efforts d’André Lamontagne (Agriculture) pour favoriser l’achat local doivent aussi être encouragés. B

Ian Lafrenière (Autochtones) a géré au mieux les suites du rapport de la coroner sur la mort de Joyce Echaquan, mais les relations avec les Premières Nations demeurent difficiles. Le mois dernier, les chefs autochtones ont jugé le premier ministre Legault « arrogant », « paternaliste » et « malhonnête ». B

La nouvelle Loi sur les établissements d’hébergement touristique, qui donne aux municipalités un meilleur contrôle, a calmé leurs appréhensions face à Airbnb. Les efforts de Caroline Proulx (Tourisme) pour promouvoir les vacances au Québec ont sans doute contribué à retrouver l’achalandage d’avant la pandémie dans certaines régions. B

Andrée Laforest (Municipalités, Habitation) a pris les moyens pour renforcer le sens de la démocratie et l’éthique des élus municipaux. Elle ne semble toujours pas avoir saisi la réalité de la crise du logement et refuse la création d’un registre des loyers. Consacrer 2 milliards à la réfection de HLM ne réglera pas le problème des propriétaires abusifs. C

Jean-François Roberge (Éducation) s’est retrouvé moins souvent sur la sellette, mais la COVID a quand même frappé les écoles au Québec plus durement qu’ailleurs au Canada. Le remplacement du cours Éthique et culture religieuse par Culture et citoyenneté québécoise a été bien accueilli. La signature d’une lettre commune avec son homologue français, Jean-Michel Blanquer, pour dénoncer la culture de l’annulation était une belle initiative. C

L’abandon du projet GNL Québec et le renoncement officiel à toute exploitation des hydrocarbures sur l’ensemble du territoire ont redoré quelque peu le blason de Benoit Charette (Environnement), mais il n’a pas augmenté sa crédibilité en déclarant que le troisième lien irait de l’avant, peu importe les conclusions des études. C

Son collègue des Transports, François Bonnardel, faisait déjà presque pitié à devoir défendre l’indéfendable, mais il s’est franchement ridiculisé en affirmant que la construction d’un tunnel de huit kilomètres sous le fleuve serait « carboneutre ». D

En autorisant la vente de la Maison Chevalier au Groupe Tanguay, Nathalie Roy (Culture) a donné encore une fois la fâcheuse impression que la « fierté » québécoise, que ne cesse d’évoquer le premier ministre Legault, ne s’applique pas au patrimoine bâti. D

En neutralisant la Régie de l’énergie et en alignant les tarifs d’électricité sur l’inflation, Jonatan Julien (Énergie et Ressources) les a laissé exploser, alors que les abonnés devaient y trouver leur compte. L’opposition du Maine au passage de la ligne de transport d’Hydro-Québec vers le Massachusetts est un coûteux revers. D

Après s’être complètement désintéressé de leur sort, Pierre Dufour (Forêt, Faune, Parcs) se réjouit maintenant du fait qu’il restera encore quelques hardes isolées de caribous forestiers dans cinq ans. Après des années d’opacité, il vient de découvrir que son ministère aurait intérêt à être un peu plus transparent. D

La compétence de Pierre Fitzgibbon (Économie) ne fait aucun doute, mais il est un délinquant impénitent. Après les multiples blâmes de la commissaire à l’éthique, son intrusion dans les programmes d’aide aux entreprises frappées par la pandémie, dont il ne s’excuse aucunement, a été durement critiquée par la vérificatrice générale. D

La rentrée « en présentiel » a été une bénédiction pour les étudiants des cégeps et des universités, mais la ministre de l’Enseignement supérieur, Danielle McCann, a été rattrapée par son passé à la Santé. Sa comparution devant la coroner Kamel, qui enquête sur le drame des CHSLD, a été un véritable désastre. E

P.-S. Comme d’habitude, le premier ministre et les ministres délégués ne sont pas notés, ainsi que ceux dont l’état de santé ne leur a pas permis d’assumer pleinement leurs fonctions durant la session.