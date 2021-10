France Québec même combat

Il y avait une éternité que le Québec et la France ne s’étaient retrouvés sur le même terrain. Depuis une grosse décennie, la dérive des continents s’est accélérée. Jamais après les grandes retrouvailles des années 1960, les relations entre Québec et Paris n’avaient traversé une période aussi aride. Cela est dû à l’époque, mais aussi aux hommes. Fervent mondialiste d’abord tourné vers l’Europe, Emmanuel Macron n’a jamais eu d’atomes crochus avec le Québec. Quant à son vis-à-vis François Legault, il parvient difficilement à voir autre chose à l’étranger qu’un marché à conquérir.

On ne peut donc que se réjouir de voir les ministres de l’Éducation français et québécois renouer, le temps d’une déclaration, avec la chaleur des relations d’autrefois. Dans une tribune publiée de part et d’autre de l’océan, Jean-Michel Blanquer et Jean-François Roberge se sont engagés à combattre cette « cancel culture » venue des campus américains qui cherche à liquider l’héritage humaniste de l’Occident. Pour elle, notre histoire ne serait en effet qu’une accumulation de vilenies, du racisme au sexisme en passant par l’homophobie et le colonialisme.

Au fond, cette déclaration commune s’inscrit en droite ligne dans le combat que le Québec et la France mènent depuis quelques décennies pour la défense de l’exception culturelle et de leurs cultures respectives. Car à quoi s’attaque cette nouvelle culture du bâillon sinon à l’héritage culturel qui fait la spécificité de nos peuples respectifs ?

Comme l’a si bien nommé Jean-Michel Blanquer, ce « nouvel obscurantisme » n’est pas une illusion. Il ne s’agit pas non plus de simples « dérapages » comme le croient ceux qui, fermant les yeux sur le XXe siècle, s’imaginent que la pensée totalitaire ne peut jamais venir de la gauche.

Rien de tel pour combattre une idée avec laquelle on est en désaccord que de décréter que la réalité qu’elle décrit n’existe pas. Des livres que l’on brûle en Ontario aux conférences annulées dans les universités, des délires victimaires à répétition au discours racialiste, nouvel avatar du racisme contemporain, des pièces de théâtre annulées aux musiciens « blancs » congédiés dans un orchestre de Londres, tout cela ne serait que pur fantasme. Pire, un fantasme de droite. Circulez, y’a rien à voir !

Cette déferlante n’est pourtant que la manifestation la plus extrême de cette idéologie mondialiste destinée à écraser les cultures nationales. Qu’y trouve-t-on sinon ce rêve d’un homme nouveau adapté à la grande machine à broyer et à fabriquer de l’identique qu’est devenue la mondialisation ? Un homme enfin nu et « libre », au sens où l’entendait Marx, débarrassé de ces bagages encombrants que sont sa culture, son identité, sa famille, ses racines et même dorénavant son sexe.

Ce n’est pas un hasard si, après avoir conquis les États-Unis et le monde anglo-saxon, cette idéologie mondialiste suscite plus de résistance en France et au Québec. Dans ces deux vieilles sociétés catholiques, rétives aux « communautés » que chérissent tant les protestants, cette fragmentation identitaire heurte de front la convivialité des mœurs. Ce puritanisme des idées mâtiné d’autocensure froisse aussi la liberté de parole chèrement conquise à la Révolution en France et lors de la Révolution tranquille au Québec. Ni le Québec ni la France ne se sont débarrassés de l’Église pour se faire imposer la morale et l’index d’une nouvelle élite mondialisée.

Si Français et Québécois représentent chacun à leur façon des îlots de résistance, c’est aussi parce qu’ils se retrouvent autour de la laïcité. Certes, l’histoire et les modalités sont différentes, mais ils ont tous deux choisi de protéger leur espace public par une règle commune s’appliquant à tous, plutôt que de le livrer en pâture aux accommodements, c’est-à-dire aux « communautés » pour qu’elles se le partagent.

Malgré l’éloignement, le Québec et la France demeurent solidaires d’une même idée de la nation perçue non seulement comme un héritage précieux, mais aussi comme un espace de liberté. Le seul qui permet au citoyen de se libérer des tribus aujourd’hui en pleine recrudescence, et de se défendre contre les empires qui sont de retour sur la scène géopolitique.

Or, c’est bien de cette nouvelle idéologie que le cours Éthique et culture religieuse introduit en 2008 fut le précurseur. Ses concepteurs avaient pris prétexte de l’inculture religieuse abyssale des nouvelles générations pour imposer non pas des cours d’histoire qui auraient pu combler ce vide, mais l’apprentissage d’une nouvelle morale diversitaire. Une morale où l’« Autre » était devenu le nouveau dieu et le « respect » de toutes les croyances la nouvelle liturgie. Contrairement à la « communauté » qui cultive le consensus, la société démocratique ne doit de respect qu’aux citoyens. Quant à Dieu, « il se défendra bien lui-même », disait Clémenceau. Vivre en démocratie, c’est accepter que toutes les idées sans exception, des doctrines philosophiques aux religions — même celle de la « diversité » —, puissent être critiquées, dénoncées, caricaturées, voire blasphémées.

C’est cette idée simple que ne supportent plus les nouveaux censeurs imbus de leur supériorité morale sur un peuple resté fidèle, au Québec comme en France, à l’idée de nation.