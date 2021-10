Le Tinder des objets

Découvert l’épicerie montréalaise en ligne Second Life. Des fruits et légumes parfois plus moches, mais tout aussi frais, des produits mal étiquetés, des pâtes mal coupées, du beurre d’amandes à la date de péremption plus courte sont livrés à votre porte. Second Life revalorise des produits alimentaires qui finiraient aux déchets. L’entreprise a détourné 339 tonnes de fruits et légumes du gaspillage alimentaire en 2020. Toute une rééducation esthétique reste à faire. bit.ly/3BGqoWr

Aimé Une maison organisée ? Oui, je le veux !, de Danielle Carignan, une organisatrice d’espaces. Empêtrés et encombrés dans le matériel, nous faisons désormais appel à des spécialistes du grand ménage. L’ouvrage commence par le délestage nécessaire pour aménager un nouvel espace de vie. Attelez-vous à l’étiquetage et aux questions vitales du genre : de combien de pots Mason vides ai-je besoin alors qu’il y en a au magasin ? Pour amateurs de Marie Kondo. Danielle Carignan fait également une réflexion sur le recyclage et la réparation, et met l’accent sur une approche plus écolo en misant sur la location, l’échange et l’emprunt. Un ouvrage utile qu’on peut prêter par la suite ! bit.ly/3BGqIV9

Parcouru Minimalisme, de Joshua Fields Millburn et Ryan Nicodemus, les deux simplicitaires dont vous pouvez suivre les aventures sur Netflix. C’est davantage un livre d’épanouissement personnel que d’écologie. Ils nous font prendre conscience que la santé, nos relations, nos passions et la contribution à la vie des autres comblent bien davantage nos besoins fondamentaux que les bébelles. Bref, si on en doutait, ils nous rappellent que le bonheur ne s’achète pas et que les Beatles avaient raison. bit.ly/3FLUE4s