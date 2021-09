Mes questions aux chefs

J’ai écouté les débats. Visionné les points de presse. Lu les programmes. Pourtant, pourtant, il me reste des questions. Si vous croisez un chef, merci de les lui poser.

Justin Trudeau

Inconduites sexuelles. Lorsque vous avez pris le pouvoir en 2015, vous avez pris la décision de ne pas mettre en œuvre la recommandation de l’ex-juge Marie Deschamps de renvoyer à un tribunal civil les accusations d’inconduites. Vous ne l’avez pas fait non plus en 2016, en 2017, en 2018, en 2019, en 2020. Pourquoi ?

Compétences. Vous affirmez qu’il est légitime qu’Ottawa impose des normes en santé au Québec et aux provinces, même s’il s’agit de leurs champs de compétence. Alors pourquoi n’estimez-vous pas légitime que le Québec impose les règles linguistiques de la loi 101 aux entreprises à charte fédérale, qui sont de votre compétence ?

Impôt minimal. En début d’année, le président Biden a proposé que tous les pays imposent aux multinationales un impôt minimum sur le revenu de 21 %. Pourquoi avez-vous été de ceux qui l’en ont empêché et l’ont obligé à se contenter d’un impôt minimal de 15 % ?

Erin O’Toole

Full pétrole. L’Agence internationale de l’énergie estime que si on souhaite éviter des catastrophes climatiques, il faut écarter toute augmentation de la production gazière et pétrolière. Votre cadre financier dit : « Les conservateurs estiment que le rétablissement de la croissance dans le secteur énergétique pourrait considérablement stimuler les investissements et l’emploi. Depuis que Justin Trudeau est au pouvoir, plus de 100 milliards de dollars d’investissements ont été annulés. Les conservateurs veulent rétablir la croissance du secteur. » Pourquoi proposez-vous le contraire de ce que le reste de la planète estime indispensable ?

Six milliards. Vous dites respecter le Québec et ses choix, mais l’Assemblée nationale est désormais (et enfin) unanime dans sa volonté de favoriser pour les garderies le système des CPE. Votre proposition de crédits d’impôt est contraire à cette logique et risque de vous faire perdre beaucoup de votes. Pourquoi ne pas simplement déclarer que le Québec est distinct en cette matière, que vous lui enverrez les six milliards, et que vous appliquerez vos crédits d’impôt ailleurs au pays ?

Yves-François Blanchet

On cherche le lien. Traditionnellement, le Bloc défend à Ottawa les revendications qui font consensus à l’Assemblée nationale. Or, le troisième lien n’est défendu que par un parti et dénoncé par les trois autres. Puisqu’il n’y a pas consensus, pourquoi ne pas simplement rester neutre ?

Et si le BAPE ?Vous dites qu’il appartient au Québec de faire les évaluations environnementales sur le troisième lien. Mais si, comme c’est plus que probable, le BAPE affirme que le projet est écologiquement néfaste, mais que le gouvernement de la CAQ passe outre, allez-vous quand même insister pour qu’Ottawa finance un projet écologiquement néfaste ?

Jagmeet Singh

Leadership. Vous estimez que vouloir vous ingérer dans la gestion des CHSLD est une preuve de leadership, car vous ne pouvez rester inactif devant le gâchis. Croyez-vous de même que le premier ministre du Québec devrait faire preuve de leadership et intervenir dans le gâchis de l’absence d’eau potable dans des réserves, ou dans le gâchis de l’immigration irrégulière à la frontière, voire pour aider les fonctionnaires fédéraux victimes du système de paie Phénix ? Même si ces questions sont du ressort du fédéral ? Autrement dit, êtes-vous antifédéraliste ?

Empathie. Une de vos grandes qualités est l’empathie. Pourtant, après avoir injustement accusé un député du Bloc d’être raciste, vous refusez de vous excuser. Pourtant, après qu’un de vos députés a applaudi qu’on accuse François Legault d’être un suprémaciste blanc, vous n’avez pas exigé qu’il s’excuse. Pourquoi vous est-il impossible d’utiliser le mot « excuse » lorsqu’il s’agit d’insultes envers des nationalistes québécois ?

Annamie Paul

Octobre. Vos trois députés ont voté pour une motion voulant présenter des excuses aux 500 Québécois injustement incarcérés en octobre 1970. Vous avez déclaré que, pour votre part, vous étiez opposée à ces excuses. Pourquoi ?

Éducation. Sur le point précédent, comme sur d’autres concernant le Québec, accepteriez-vous qu’on vous offre de vous « éduquer » ? Estimeriez-vous que cette offre est condescendante et méprisante ?

Maxime Bernier

Pousse-au-crime. Dans vos tweets, vous affirmez que le premier ministre est un « fasciste » et un « psychopathe ». Dans vos pubs, vous dénoncez la « tyrannie » et appelez à la « révolution ». Êtes-vous comme moi surpris que vos partisans les plus exaltés se soient jusqu’ici limités à envoyer du gravier à l’homme que vous démonisez ainsi ?

Tous

Armes illégales. Puisque les policiers n’arrêtent pas de vous dire qu’une proportion considérable d’armes illégales entre par la zone de non-droit qu’est la réserve d’Akwesasne — et ce, contre le vœu de l’immense majorité de ses habitants —, pourquoi aucun d’entre vous n’a le courage d’aborder la question ?



Merci d’envoyer vos réponses à jflisee@ledevoir.com ou de les livrer au premier micro venu.