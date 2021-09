La question décisive

Il aura fallu plus de trois semaines à Justin Trudeau pour découvrir la raison pour laquelle il déclenche une élection. À l’entendre, la question dominante de cette élection est la suivante : comment venir à bout de la pandémie ?

Entre les plus de 80 % de Canadiens qui ont fait leur devoir en se faisant vacciner et la « meute » des opposants à la vaccination et autres « hésitants », il a clairement choisi son camp et accuse ses adversaires de se réfugier dans un flou artistique.

Le chef libéral a été plus discipliné que lors du débat de la semaine dernière, mais sans doute plus efficace. Son adversaire était bien identifié : qu’il s’agisse des garderies ou de la « médecine à deux vitesses », il ciblait d’abord Erin O’Toole. La seule fois où il est sorti de ses gonds, c’est quand il a senti que le chef du Bloc québécois mettait sa québécitude en doute.

Jeudi dernier, le chef conservateur avait pu s’en tirer avec des faux-fuyants. Cette fois-ci, il a bien dû admettre que le Québec devra faire une croix sur les 6 milliards que le gouvernement Trudeau a promis de lui verser pour les garderies. On se demande sur quelle base il pourra « collaborer » avec le gouvernement Legault dans ce dossier.

Quand on lui a demandé s’il était prêt à laisser les mieux nantis se faire soigner plus rapidement, il a clairement évité la question.

Yves-François Blanchet, toujours efficace dans les débats, a été égal à lui-même : précis et cinglant, mais sans verser dans l’arrogance. Il était assez savoureux de l’entendre dire, sourire en coin, qu’un des segments du débat qui l’opposait à M. Trudeau constituait « un échange cordial plutôt qu’une confrontation ».

On avait l’impression qu’Alexandre Boulerice en avait fumé du bon quand il dit croire que le NPD pourrait faire élire de six à dix députés. La performance de Jagmeet Singh ne risque pas de lui permettre d’atteindre un objectif aussi ambitieux.

Au début de soirée, plusieurs ont dû se demander ce qu’Annamie Paul, qui n’a pas quitté son comté depuis le début de la campagne, faisait là. Ils devaient encore se le demander après le débat.