Record de lenteur

C’est officiellement considéré comme la course la plus lente de l’histoire olympique. Le record appartient au Japonais Shizo Kanakuri qui représentait son pays aux Jeux de Stockholm en 1912 à la terrible épreuve du marathon. Un peu comme cela risque d’être le cas dimanche pour la même course, mais à Sapporo cette fois, il fait une chaleur atroce ce jour-là. À peine la moitié des concurrents terminent l’épreuve. Un coureur portugais, Francisco Lazaro, y laisse même la vie, victime d’une insolation.

Le Japonais, de son côté, prend bien le départ, mais disparaît ensuite sans laisser de trace. On lance une recherche policière pour retrouver « le disparu de Stockholm », sans succès.

On apprendra des années plus tard que voyant le coureur japonais épuisé après une trentaine de kilomètres de course, des gens lui avaient offert de venir à boire et se reposer un peu chez eux. Mais il ne s’était réveillé que le lendemain. Honteux, il n’a pas osé retourner au stade et est rentré discrètement au Japon. Les communications étant ce qu’elles étaient à l’époque, Shizo Kanakuri participera aux marathons des deux Jeux olympiques suivants sans qu’on fasse apparemment le lien, à Stockholm, avec le coureur disparu.

Finalement retracé par les médias suédois, le Japonais reviendra à Stockholm en 1967 pour compléter la fameuse course qu’il avait laissé en plan en 1912. Il a 76 ans. Il inscrit un temps de 54 ans, 8 mois, 6 jours, 5 heures, 32 minutes et 20,3 secondes.



Ce reportage a été en partie financé grâce au soutien du Fonds de journalisme international Transat-Le Devoir.

