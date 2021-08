Suivez les panneaux

On ne badine pas avec le protocole ni avec les règles sanitaires aux Jeux de Tokyo, surtout lorsqu’il est question de la cérémonie des médailles. Mais comme on a affaire à des athlètes de tous les coins du monde, les organisateurs ont mis au point du système de panneaux illustrés qu’un bénévole dresse sous le nez des médaillés ou agite furieusement lorsqu’ils ne veulent pas comprendre.

Lorsqu’on reçoit sa médaille, on a droit à un panneau vert avec un visage souriant et découvert accompagné de la mention « mask off ». Aussitôt la médaille au cou, le bouquet de fleurs à la main et l’hymne national expédié, pour les embrassades avec les autres médaillés, attention, c’est un panneau rouge, avec le même visage que tout à l’heure, mais masqué, accompagné de la mention « mask on ».

Ce reportage a été financé grâce au soutien du Fonds de journalisme international Transat-Le Devoir.