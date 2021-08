Jour de libération

Ça y est !

Quatorze jours sont passés depuis l’arrivée du Devoir au Japon. La période de quarantaine est officiellement révolue. Il est vrai qu’à part les trois premiers jours de confinement strict à l’hôtel, cette quarantaine s’étendait à la vaste bulle médiatique donnant notamment accès aux sites de compétition, mais quand même. Il y avait quelque chose d’un peu fou à s’en tenir à cette bulle alors qu’il y a Tokyo et le Japon à l’extérieur. D’autant plus qu’il a clairement été convenu qu’on nous veut dans notre avion de retour aussitôt ces Jeux olympiques terminés.

Bon, il est vrai que la capitale nippone, comme plusieurs autres régions, est sous le coup de mesures d’urgence en vertu desquelles on demande à la population en général et, a fortiori, aux visiteurs étrangers de rester autant que possible chez eux, surtout passé 20 h. Et puis, il y a les épreuves d’athlétisme qui viennent de commencer, et le cyclisme sur piste qui arrive, et les finales des sports d’équipe, et la natation artistique, et les courses de canoë… Misère.