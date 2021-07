La Muraille de Chine au ping-pong

La Chine a remporté vendredi soir la finale masculine de l’épreuve individuelle de tennis sur table. Elle complétait ainsi le doublé, une Chinoise ayant aussi gagné la finale féminine individuelle la veille. Cela n’aurait toutefois pas été si grave pour le pays si ces deux athlètes avaient plutôt été défaits, parce que leurs adversaires respectifs étaient aussi des Chinois.

Dans le cas du tennis de table, de parler d’une domination de la Chine aux Jeux olympiques est un euphémisme. Chez les hommes, le pays a désormais remporté 6 des 7 dernières médailles d’or décernées en compétition individuelle et 6 des 7 dernières médailles d’argent. La souveraineté chinoise sur le sport est encore plus écrasante du côté féminin depuis que le sport a fait son entrée dans la famille olympique à Séoul, en 1988. Les dix médailles d’or individuelles décernées à des femmes sont toutes allées à des Chinoises, comme 8 des 10 médailles d’argent.

Les explications que l’on donne à cette suprématie sur les sites spécialisés sont toujours un peu les mêmes. Le tennis de table, Ping Pang Qiu en chinois, est l’un des sports les plus pratiqués dans le pays de 1,4 milliard d’habitants, au moins depuis que le Grand Timonier de la révolution communiste chinoise, Mao Zedong, en a fait le sport national. Tous les enfants le pratiquent à l’école et les plus doués sont rapidement dirigés vers des systèmes de développement. Plus on monte les échelons, plus la compétition devient féroce. Les meilleurs peuvent aspirer à la célébrité, mais peuvent aussi être rapidement remplacés à la moindre faiblesse.

Le pays pourrait accaparer les trois places du podium olympique si on n’avait pas changé, à Rio, les règles pour limiter le nombre de représentants par pays à deux par épreuve afin de laisser au moins une chance aux autres. Jusque-là, la Chine avait remporté 28 des 32 médailles qui avaient été en jeu depuis 1988, toutes couleurs confondues.

Mais cette « Muraille de Chine » peut malgré tout être percée, parfois. C’est ce qu’a montré la paire japonaise composée de Jun Mizutani et Mima Ito, lundi, lors de la première finale de la nouvelle épreuve de double mixte. Dans un match qui est allé à la limite des sept parties, les Japonais ont défait les Chinois Xu Xin et Liu Shiwen, deux anciens numéro un mondiaux. « Un miracle s’est produit », a constaté Jun Mizutani, qui avait encore du mal à le croire.