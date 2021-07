Les Japonais seraient graduellement en train de tomber sous le charme des Jeux olympiques dont ils ne voulaient plus en raison de la pandémie de COVID-19, rapportait cette semaine l’Agence France-Presse. Comme les compétitions intérieures se tiennent largement à huis clos, cela s’observerait notamment par la présence de plus en plus nombreuse de fans aux épreuves extérieures, comme le triathlon et les courses cyclistes sur route, en dépit des consignes contraires des organisateurs et des autorités locales. Cela se verrait aussi par la popularité des produits dérivés qui serait en croissance rapide, au point où il a fallu rouvrir des points de vente qui avaient été fermés faute de clients. Les cotes d’écoute de la télévision avaient déjà donné un indice de l’intérêt des Japonais : les cérémonies d’ouverture ayant attiré vendredi soir plus de la moitié de la population du pays, avec près de 71 millions de téléspectateurs sur 126 millions d’habitants.

Ce réveil de l’affection des Japonais tiendrait notamment aux succès remportés jusqu’à présent par leurs athlètes. Jeudi matin, ils occupaient la 4e place, avec une récolte de 22 médailles, dont 13 d’or.

Tous sont toutefois loin d’avoir succombé aux charmes de l’événement, un sondage publié lundi par le quotidien économique Nikkei rapporte que 31 % des personnes interrogées pensaient toujours que les Jeux auraient dû être reportés encore une fois ou annulés. Cette proportion était toutefois au moins du double, il y a peu de temps encore.

Cet enthousiasme tarde, par contre, à se faire sentir aux États-Unis. L’une des grandes raisons qui a forcé la tenue des Jeux cet été, les cotes d’écoute de la télévision américaine ont même été, pour la cérémonie d’ouverture, à leur niveau le plus bas en au moins 33 ans avec seulement 17 millions de téléspectateurs à travers toutes les plateformes télé et numériques de la chaîne NBC. Ces chiffres ont à peine augmenté durant le week-end, avec une moyenne de 20 millions en dépit de la bonne prestation qu’on pouvait attendre des athlètes américains en natation, en gymnastique, au volleyball de plage et au triathlon.

Pendant ce temps, les nouveaux cas de COVID-19 quotidiens ont dépassé pour la première fois le total de 9000, mercredi, au Japon, dont plus du tiers dans la région de Tokyo. Cette accélération serait principalement attribuable au variant Delta, mais aussi à une augmentation du nombre de tests, a rapporté le quotidien japonais Asahi Shimbun. La contagion est particulièrement forte chez les plus jeunes, alors qu’elle est heureusement en retrait chez les personnes plus âgées grâce aux progrès de la campagne de vaccination.