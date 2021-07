Le chauffeur de taxi avec un gant blanc

Ça doit être le plus vieux chauffeur de taxi du monde, avec son visage digne, mais tout fripé et quelques poils blancs soigneusement placés sur sa tête. Impeccablement mis, à l’instar de tous les gens de sa profession à Tokyo, il se tient assis, très droit, dans son complet gris foncé, sa chemise blanche repassée et ses gants blancs, comme le majordome d’un manoir qui serait sur quatre roues. Son taxi est de ce modèle qu’on voit partout dans la ville : noir, rectangulaire et spacieux avec ses rétroviseurs fixés loin sur l’avant du capot, comme les antennes d’un drôle d’insecte.

Contrairement à la règle apparemment universellement appliquée dans la profession, notre chauffeur ne conduit pas brusquement. Ses gestes sont même incroyablement doux et lents, presque que comme un film au ralenti. Cela semble parfaitement convenir à sa voiture qui avance pourtant à bonne allure, mais qui paraît flottée sur une chaussée qui, il est vrai, n’a pas l’air d’avoir subi les affres de la guerre comme celle d’autres villes, au Québec par exemple.

Soudain, l’on remarque une imperfection dans ce tableau. Il manque un gant blanc à notre conducteur. On comprend qu’il l’a enlevé pour pianoter sur l’écran tactile de son système de guidage GPS. Puis on réalise le drame qui est en train de se jouer.

Toujours réservé et très digne, notre chauffeur de taxi n’obtient visiblement pas de son bidule électronique les réponses dont il a besoin et est de plus en plus occupé à essayer de le faire fonctionner correctement et de moins en moins à conduire simplement. Bien forcé de se rendre à l’évidence, il rebrousse chemin une première fois, puis une deuxième fois. Subtilement, le coup de volant commence à se faire moins précis et les cahots de la route plus perceptibles.

On finit évidemment par arriver à destination et le chauffeur de taxi a retrouvé ses gestes lents et précis. Mais on ne peut pas s’empêcher de penser qu’au moins pendant un instant il s’est trouvé terriblement vieux.

