Confession

Les journées de travail peuvent être très longues pour les journalistes qui ont la chance et le privilège de couvrir les Jeux olympiques. Un confrère israélien m’a fait cette confidence, hier soir, pendant qu’on se faisait chacun réchauffer quelque chose dans le micro-ondes de l’hôtel où se trouvent les bureaux du Devoir à Tokyo. « On avait un judoka qui avait des chances de médailles tout à l’heure. J’ai honte de le dire, mais quand il a été éliminé, j’ai été content. Ça voulait dire que je pourrais me coucher plus tôt. »

