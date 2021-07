Carnet de Tokyo

Record canadien pour Le Devoir



Ce serait un record canadien, selon des sources au Comité olympique canadien. Il avait fallu, jusque-là, entre six et huit heures en moyenne aux athlètes, entraîneurs, officiels et autres voyageurs du Canada se rendant aux Jeux olympiques de Tokyo pour passer les contrôles sanitaires et autres formalités administratives qui les attendaient à l’aéroport de Narita. Or, pour le représentant du Devoir, ainsi que pour l’envoyé du journal Le Soleil et vétéran de la couverture olympique, Marc Durand, il en a bien fallu une douzaine d’heures dimanche, qui venaient s’ajouter à la quinzaine d’heures de vol et à toutes ces autres petites choses dont les voyages sont faits et qui, à force de s’accumuler, ont quand même donné une bonne journée de travail d’environ 35 heures.

Organiser des Jeux olympiques en pleine pandémie n’est pas une mince affaire. Elle requiert notamment de nombreuses formalités administratives que les technologies modernes ne facilitent pas toujours. Pour entrer au Japon, les visiteurs olympiques doivent, par exemple, soumettre un « plan d’activité » dans lequel ils indiquent l’hôtel et les sites de compétition où ils entendent se rendre pendant les 14 jours durant lesquels ils doivent être strictement confinés à la bulle olympique. Apparemment un modèle de rigueur, mais pas toujours d’efficacité, l’administration japonaise a dû composer avec une réalité sanitaire changeante et s’est largement appuyée sur l’aide de technologies numériques qui, comme chacun sait, ne sont pas toujours à la hauteur de la confiance qu’on place en elles, même au Japon.

Le processus d’autorisation du plan d’activité du Devoir s’était donc égaré quelque part dans ces méandres de formulaires virtuels. Ce n’était heureusement rien de bien grave qui a largement fini par se régler grâce aux efforts et à la gentillesse de nos hôtes japonais, ainsi qu’à un peu de patience, d’insistance et de résistance physique.