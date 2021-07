Coup de coeur et coup de gueule sur la Croisette

Coup de cœur : découvrir Cannes

Quoi qu’on pense du film Aline de Valérie Lemercier, inspiré de la vie de Céline Dion, c’est vraiment la fête pour plusieurs acteurs québécois qui foulent le tapis rouge de Cannes pour la toute première fois. Et les images de l’équipe du film font plaisir à voir ; la magie de Cannes opère d’autant plus chez ceux qui la découvrent. Une occasion pour eux de célébrer ce vendredi de fête nationale française avec encore plus de joie.

Coup de gueule : la soif de scandale

Les festivaliers ont beau avoir tout vu, plusieurs cherchent encore le film par lequel le scandale arrive. Et certains furent vraiment horrifiés par la violence du film Titane, de la Française Julia Ducournau. Comme si l’imagination n’engendrait pas les monstres. Comme si on pouvait encore détourner le regard des images d’horreur qui répondent à celle du monde.