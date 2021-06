Vrai ou faux?

« Quand la vérité n’est pas libre, la liberté n’est pas vraie »

— Jacques Prévert

Dans le monde des idées en général, et par voie de conséquence dans celui de l’éducation en particulier, se multiplient des épisodes semblables à cette censure de Prévert dont je parlais la semaine dernière.

Ils sont parfois si étonnants qu’il arrive qu’on ait du mal à croire que telle ou telle chose se soit réellement produite.

Voici justement un instructif petit jeu dans lequel vous devrez décider si ce qui est allégué s’est véritablement produit, ou non.

1. Pour ne pas heurter des lecteurs et des lectrices, une récente édition de l’Enfer de Dante ampute la référence à Mahomet qui y était logée.

2. On a coupé de Rimbaud, dans la plus récente édition de ses œuvres complètes, un passage dans lequel il évoquait la « sagesse bâtarde du Coran ».

3. Dans une école d’art en Ohio, le fait d’avoir servi à la cafétéria des sushis a créé un scandale d’appropriation culturelle.

4. Pour la même raison, un cours de yoga a été annulé à l’Université d’Ottawa.

5. Pour ne pas commettre le péché d’appropriation culturelle, une université américaine interdit désormais de servir du café espresso sans rappeler son origine italienne.

6. John Coltrane (1926-1967) a récemment été accusé en Inde de s’être approprié dans une de ses œuvres une gamme de la culture musicale de ce pays.

7. Le philosophe et mathématicien G. W. Leibniz (1946-1716), créateur du système binaire, est en ce moment accusé d’avoir, pour l’inventer, volé à un mathématicien indien le concept de zéro.

8. La conférence d’Adolph L. Reed Jr, Afro-Américain et éminent politologue marxiste, a été annulée lors d’un colloque du Parti socialiste des États-Unis : Reed voulait soutenir que l’insistance sur la race occulte dangereusement la question économique et celle des classes dans les combats pour la justice sociale.

9. Marguerite Stern, féministe jugée antitrans, a reçu des menaces de mort.

10. La représentation des Suppliantes, d’Eschyle, à la Sorbonne (Paris), a été annulée pour cause de crime de blackface.

11. Amazon a retiré de la vente l’ouvrage jugé hostile au mouvement trans When Harry became Sally, de Ryan T. Anderson.

12. Selena Gomez a fait scandale pour avoir porté des bindis, ces petits points colorés que les hindous et les jaïns portent sur leur front.

13. J. K. Rowling, la créatrice de Harry Potter, a fait scandale en assurant que le mot « femme » est celui qui convient pour désigner les personnes qui ont des règles.

14. Des éditeurs ont désormais recours à des relecteurs spécialisés pouvant les alerter sur ce qui pourrait heurter des lecteurs des livres qu’ils publient — sur des questions comme la race, l’obésité, le genre, etc.

15. On a reporté ou annulé en France des spectacles consacrés à la Lettre aux escrocs de l’islamophobie qui font le jeu des racistes du regretté Charb.

16. Les aventures de Huckleberry Finn, de Mark Twain, œuvre jugée raciste, sont menacées d’être exclues du curriculum scolaire en Californie.

17. Une fraternité étudiante de la California State University Fullerton a causé émoi et scandale en tenant un « Mardi tacos » durant lequel on a non seulement mangé des tacos, mais aussi porté des vêtements comme des sombreros, ce qui a été décrété d’une grande insensibilité culturelle.

18. La Brandeis University a dû annuler son projet de remettre un diplôme honorifique à Ayaan Hirsi Ali en raison notamment de sa critique du traitement des femmes dans l’islam, jugée inacceptable.

19. Selon Noam Chomksy, en reprenant avec la cancel culture des stratégies qui sont depuis toujours celles de la droite, une partie de la gauche actuelle commet une très grave erreur : ce qu’elle fait est non seulement erroné en principe, mais aussi stratégiquement idiot.

Après avoir commis l’horrible crime d’avoir traduit et préfacé l’autobiographie de Frederick Douglass (1817 ou 1818-1895), un mien héros, esclave noir américain s’étant appris à lire à peu près seul et qui disait devoir son salut à la lecture et à l’éducation, je me rendrai de nouveau coupable en m’appropriant ces mots de R. Tagore (1861-1941), un Indien, qui est un autre de mes héros. « Aussitôt que nous comprenons et apprécions une production humaine, elle devient nôtre, peu importe sa provenance. Je suis fier de mon humanité quand je peux reconnaître et apprécier les poètes et les artistes de pays autres que le mien. Qu’on me laisse goûter cette joie sans mélange de savoir que sont miennes toutes les grandes gloires de l’humanité. »

Mais je pense bien ne risquer rien à citer le philosophe Alain, qui écrivait : « Rien n’est plus dangereux qu’une idée quand on n’a qu’une idée. »

Une lecture

Certains des cas recensés ici sont rapportés dans : Allez tous vous faire offenser. Lettre aux nouveaux curetons de la pensée, Charlie Hebdo, Hors Série, 2021. Vous y en découvrirez d’autres…

Cette chronique fait relâche cet été. Elle vous reviendra à la rentrée.

Réponses : 1 : V ; 2 : F ; 3 : V ; 4 : V ; 5 : F ; 6 : F ; 7 : F ; 8 : V ; 9 : V ; 10 : V ; 11 : V ; 12 : V ; 13 : V : 14 : V ; 15 : V : 16 : V ; 17 : V ; 18 : V ; 19 : V.