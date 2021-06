Bulletin de l’opposition

Marwah Rizqy (Saint-Laurent) a encore une fois été le cauchemar du ministre de l’Éducation, Jean-François Roberge, qu’elle a puissamment aidé à s’embourber dans ses déclarations mensongères sur les recommandations de la Santé publique concernant les tests de la qualité de l’air dans les écoles. A

Véronique Hivon (Joliette) a bien démontré qu’en dépit de la bonne volonté manifestée par le ministre de la Famille, Mathieu Lacombe, le réseau des garderies n’a cessé de se détériorer depuis son entrée en fonction. A

La performance de Gabriel Nadeau-Dubois (Gouin) imposait que Manon Massé lui cède sa place comme chef parlementaire de QS. Il est même devin à ses heures ! Il aurait cependant dû condamner d’entrée de jeu les dérives du Collectif antiraciste décolonial. A-

C’est à la demande de Vincent Marissal (Rosemont) qu’une quatrième enquête de la commissaire à l’éthique a provoqué le départ du ministre de l’Économie, Pierre Fitzgibbon. Le « shérif » de QS a cependant tiré un peu vite en condamnant le budget avant sa présentation. B

Depuis le début de la pandémie, David Birnbaum (D’Arcy-McGee) dénonce l’insuffisance des investissements en santé mentale et réclame un accès gratuit et universel aux services de psychothérapie. Le ministre délégué à la Santé, Lionel Carmant, a dû admettre que le gouvernement « aurait pu faire mieux » pour diminuer les listes d’attente. B

Le tempérament abrasif de Gaétan Barrette (La Pinière) lui a considérablement nui quand il était ministre de la Santé, mais convient parfaitement à un goon dans l’opposition. Il a posé la question qui tue : en quoi l’argent auquel Pierre Fitzgibbon ne voulait pas renoncer était-il moralement supérieur à celui que M. Barrette et d’autres ont sacrifié pour se lancer en politique ? B



Guy Ouellette (Chomedey) a fait preuve d’une résilience remarquable depuis son arrestation spectaculaire en 2017. L’UPAC lui devait assurément des excuses, même si cela ne garantit pas son retour au PLQ, qui le soupçonnait d’informer la CAQ. B

Manon Massé (Sainte-Marie–Saint-Jacques) a fait ressortir l’insensibilité du gouvernement face à la crise du logement. Tout le monde reconnaît la sincérité de son engagement envers les plus vulnérables, mais elle a dépassé les bornes en déclarant : « La pandémie, c’est pas une excuse pour laisser mourir les femmes, Monsieur Legault. » B-

Pascal Bérubé (Matane-Matapédia), un des rares à parler encore de souveraineté à l’Assemblée nationale, se veut la mauvaise conscience de François Legault, mais il l’a accusé à tort d’avoir désobéi aux consignes en recevant ses fils à domicile. Il n’a jamais été capable de faire partager à la population son indignation de voir l’état d’urgence sanitaire maintenu sans l’approbation de l’Assemblée nationale. B-

Comme son collègue Gaétan Barrette, Carlos Leitão (Robert-Baldwin) demeure, dans l’opposition, le même homme que celui qu’il était au pouvoir. Le problème est que les gentilshommes sont moins utiles que les spadassins dans l’opposition. M. Leitão semble toujours avoir du mal à croire lui-même aux reproches qu’il adresse au ministre des Finances. C

Personne ne peut reprocher à Joël Arseneau (Îles-de-la-Madeleine) de vouloir défendre les intérêts de ses électeurs. Il était cependant grossièrement exagéré de qualifier l’imposition du couvre-feu de trahison, et la suite des choses a démontré à quel point il était erroné d’opposer à cette décision la sage modération de Doug Ford. C

De toute évidence, le courant ne passait pas entre Sylvain Roy (Bonaventure) et Paul St-Pierre Plamondon, mais il n’avait sans doute pas tort de penser que son chef voulait le tasser au profit d’Alexis Deschênes, nettement plus charismatique. L’entendre qualifier la CAQ de parti « urbano-centriste » était assez étonnant, mais il a au moins exclu d’être un transfuge. C-

Même si elle siège comme indépendante, Catherine Fournier (Marie-Victorin) s’est fait remarquer avec des projets de loi pertinents, mais ses changements de cap successifs rassemblent dangereusement à de l’opportunisme. Après avoir quitté le PQ, voilà qu’elle s’apprête à abandonner ses électeurs. Sans parler de ceux qui l’ont suivie dans son mouvement Ambition Québec, qui devait suppléer l’impuissance du PQ à raviver la ferveur indépendantiste. Combien de temps compte-t-elle rester à la mairie de Longueuil ? D

Pierre Arcand (Mont-Royal–Outremont) sort à peine du purgatoire qui lui a été imposé à la suite de son voyage dans le Sud en pleine pandémie, qui avait pourtant été autorisé par sa cheffe. Triste fin de parcours pour un homme qui n’a pas hésité à payer le prix financier de son entrée en politique. D

Lorraine Richard (Duplessis) a fait preuve d’une rare insensibilité en déclarant que les personnes souffrant d’une déficience intellectuelle ne devraient pas cohabiter avec les pensionnaires de la future Maison des aînés de sa circonscription. E

P.-S. Comme dans le cas du premier ministre, je ne décerne pas de note à la cheffe de l’opposition officielle.