Vivre en anglais

Patrick Boulanger - Abonné 15 mai 2021 00 h 31

Je suis déçu du projet de loi qui aurait pu aller beaucoup plus loin. La CAQ pouvait compter sur une conjoncture des plus favorables pour faire passer de grandes mesures (franciser les cégeps anglophones, langue d'affichage interne et externe en français, etc.) et elle a laissé passer le train. J'ignore si et quand une telle conjoncture va revenir : un PLC minoritaire qui doit mener une lutte dans la Belle Province au BQ; un PLQ sans un parti indépendantiste fort à l'Assemblée nationale et qui a de la misère à attirer les francophones; élections probables imminentes au fédéral; un PQ en vie qui pousse pour plus de mordant, etc.



Au delà des mesures structurelles, je crois que nous devons maintenir notre vigilence individuellement - encore, malheureusement. C'est le prix à payer pour vouloir rester dans le plus meilleur pays au monde.