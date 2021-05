La CAQ et le français: échouer en beauté!

Votre maison ancestrale présente de très graves fissures. Vous avez fait venir un inspecteur de la firme OQLF. Il vous a expliqué qu’à moins de travaux majeurs, elle finira par s’effondrer. Il a attiré votre attention sur les fondations. Votre problème principal, vous a-t-il expliqué, est que chaque année, vous y insérez une substance formée pour moitié de sable et pour moitié de ciment. À moins de modifier ce mélange pour qu’il contienne 90 % de ciment, la maison ne tiendra pas. Ce n’est qu’une question de temps.

Vous embauchez un entrepreneur, la compagnie CAQ inc. Elle vous présente un plan de travail de 100 pages comprenant 201 interventions : le toit, les volets, la lucarne, la tuyauterie, l’électricité, une nouvelle véranda avec vitrine. Toutes choses utiles qui redonneront à la maison son cachet d’origine.

— Oui, dites-vous, mais pour le ciment ?

— Absolument ! répond l’ingénieur-chef, Jolin-Barrette : il faudrait que ce soit 90 % de ciment.

— On est d’accord, poursuivez-vous. Mais alors pourquoi n’est-ce présent nulle part dans le plan de travail ?

— On pense qu’avec le toit, l’électricité et la véranda, répond-il, ça va finir par aider le ciment à prendre !

Vous avez raison d’être dubitatif.

Lorsqu’on a tout lu, tout vu et tout entendu, le déclin du français se résume à un facteur principal : la pénurie croissante de francophones, de gens pour qui le français est la langue principale, celle qu’ils transmettent à leurs enfants. Moins il y en aura, moins les fondations seront solides. On pourrait recevoir 100 000 immigrants par an. Si 90 % d’entre eux devenaient, à terme, des francophones, notre maison serait solide comme un roc pour l’éternité. Mais puisqu’ils ne sont que 54 % à franchir ce pas, et 46 % à s’intégrer plutôt à la minorité anglophone, le contraire se produit.

L’échelle d’évaluation

Quelle échelle de mesure doit-on utiliser pour évaluer le projet caquiste ? À ce point-ci de notre récit national, il n’y a que deux réponses possibles. Succès ou échec. Soit le projet réussira à renverser le déclin, soit il échouera. Un journaliste perspicace a demandé au ministre s’il avait soumis ses mesures à des démolinguistes, pour juger de leur efficacité. La question est excellente — et devrait être centrale pour les débats à venir. Le fait est que le ministre a soumis un scénario à l’OQLF pourtant sur la mesure la plus structurante qui soit : l’exigence de la connaissance du français au point d’entrée pour les futurs immigrés. L’étude démontre que si la totalité d’entre eux se conformaient à cette exigence chaque année pendant les 25 prochaines années… cela freinerait significativement le déclin, mais ne serait pas suffisant pour accomplir toute la tâche. D’où la nécessité de rénover aussi le toit, les volets et l’électricité, toutes mesures qui, à l’évidence, auront un impact réel, mais marginal.

C’est donc en connaissance de cause, étude en main, que la CAQ a choisi d’échouer. De ne pas entreprendre l’essentiel et de se concentrer sur l’accessoire. On peut dire la chose autrement : en matière d’immigration linguistique, le gouvernement de la CAQ est nettement plus laxiste pour le français, en déclin, que ne l’est le Royaume-Uni pour l’anglais, langue en plein essor. En effet, il est impossible d’immigrer au Royaume-Uni pour y travailler, même pour de courts séjours, y étudier ou s’y installer sans démontrer au préalable une connaissance suffisante de l’anglais. Un copier-coller de la politique britannique au Québec s’impose. La CAQ refuse de l’imposer.

Si seulement la CAQ agissait sur le second levier le plus important : l’éducation postsecondaire anglophone. Mais non. Son refus d’agir pour étendre la loi 101 au cégep était prévisible. Mais le ministre étonne et, franchement, choque, par son inaction quant à la maîtrise du français chez les non-francophones des cégeps et universités anglophones. La sous-performance en français de ces dizaines de milliers de diplômés annuels est pourtant un facteur important de l’anglicisation des milieux de travail à Montréal. L’absence de toute référence aux milliers d’étudiants étrangers auxquels on n’impose aucune connaissance ou enseignement du français est également impardonnable.

Pour le reste

Mais pour le reste ? Une blague américaine vient en tête. Un journaliste s’adresse à la veuve du président Lincoln, tué la veille au théâtre. « À part l’assassinat, demande-t-il, avez-vous apprécié votre soirée ? » Oui, oui, certains autres éléments du projet caquiste sont dignes de mention.

L’utilisation de la disposition de dérogation à titre préventif est un geste fort, à la fois pour rappeler que nous n’avons jamais négocié ni approuvé la Constitution qui nous est imposée et pour affirmer que nous allons soustraire notre action linguistique à un univers juridique canadien qui n’est pas bienveillant à son égard. La Cour est en effet sur une trajectoire contraire à celle que veulent emprunter les élus québécois. Dès 2009, les juges avaient causé la surprise en resserrant ses critères antérieurs pour invalider une loi pourtant adoptée à l’unanimité par l’Assemblée nationale et voulant colmater le raccourci vers l’école anglaise appelé « école passerelle ».

La modification constitutionnelle unilatérale, affirmant que le Québec est une nation francophone, est aussi un beau symbole. Grâce à ce geste audacieux et historique, dans 50 ou 60 ans, quand la maison s’écroulera, quand l’anglais sera devenu la langue commune à Montréal, on aura plaisir à évoquer, dans nos belles Maisons des aînés, cette grande victoire symbolique.

jflisee@ledevoir.com

Twitter : @jflisee