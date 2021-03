Depuis un an, les Québécois ont découvert un François Legault différent de celui qu’ils connaissaient. Le « père de famille », à la fois compatissant et directif, qui s’est adressé à eux presque quotidiennement, a fait oublier l’ancien entrepreneur obsédé par la performance économique et les « emplois payants ».

Chassez le naturel, il revient au galop, dit le proverbe. Le François Legault d’avant la crise sanitaire est réapparu cette semaine à l’occasion de deux annonces de nouveaux investissements dans la grande région de Montréal dont il était visiblement fier. Il a profité de l’occasion pour réitérer qu’il a créé la CAQ précisément pour faire en sorte que le Québec en arrive à créer autant de richesse que l’Ontario.

Tout le monde a hâte de tourner la page sur la pandémie et de voir l’économie redécoller, mais le danger est que la belle solidarité de la dernière année en fasse les frais. Le virus ne faisant pas de distinction, tous ont dû subir les privations imposées par les mesures sanitaires, mais la création de la richesse semble encore une fois nécessiter l’octroi d’un traitement de faveur aux gens d’affaires.

Le ministre de l’Économie, Pierre Fitzgibbon, qui était tout sourire aux côtés de M. Legault jeudi, continue de battre tous les records en matière de violation du code d’éthique auquel sont soumis les députés de l’Assemblée nationale, avec l’arrogante désinvolture de celui qui

se croit au-dessus des lois et la bénédiction du premier ministre.

À la demande de Québec solidaire, la commissaire à l’éthique, Ariane Mignolet, entreprend une quatrième enquête en moins de deux ans pour déterminer si sa situation financière respecte le code. Celle-ci n’ayant pas changé depuis son rapport de décembre dernier, qui l’avait sévèrement blâmé, ses conclusions ne font guère de doute.

Il est bien possible que le code soit désuet, mais bien des lois le sont aussi et chacun est tenu de les respecter tant qu’elles sont en vigueur sous peine de sanction. M. Fitzgibbon connaissait les règles du jeu quand il a décidé de se lancer en politique. Manifestement, on lui a dit qu’il n’aurait pas à les suivre.

Faut-il rappeler que la CAQ ne manifestait pas la même indulgence envers Pierre Karl Péladeau, qui n’était que simple député, et que l’ancien ministre David Whissell avait dû quitter son poste en raison de ses intérêts dans une entreprise qui faisait affaire avec l’État ?

Que M. Fitzgibbon fasse bien son travail ne change rien à l’affaire, mais puisque c’est là l’argument qu’invoque le premier ministre, il se sent autorisé à utiliser le même pour justifier le traitement hors norme réservé à son ami Guy LeBlanc, qu’il a nommé à la tête d’Investissement Québec, dont la rémunération doublera et pourrait atteindre le million.

Là encore, personne ne remet en question la compétence de M. LeBlanc, mais l’ancien ministre des Finances Carlos Leitão a parfaitement raison de souligner que le p.-d.g. d’Investissement Québec ne dirige pas une banque d’affaires cherchant à réaliser des profits, mais un organisme public financé par les contribuables.

Si le secteur privé offre à ses dirigeants des avantages dignes d’un joueur de hockey de la LNH, le salaire du premier ministre est actuellement de 196 193 $. Alors que les négociations avec les syndicats qui représentent les employés du secteur public traînent en longueur sous prétexte que leurs demandes salariales excèdent la capacité de payer de l’État, autant de générosité envers les supergestionnaires issus du milieu des affaires apparaît pour le moins discutable.

Jeudi prochain, tous les yeux seront tournés vers le budget que présentera le ministre des Finances, Eric Girard. L’an dernier, l’abondance était telle que l’exercice avait pris des airs de social-démocratie et avait réussi à contenter presque tout le monde.

Cette fois, la perspective d’un déficit qui pourrait atteindre les 15 milliards imposera plus de retenue. M. Girard a exclu de son vocabulaire le mot « austérité » et préférera encore une fois parler de « pragmatisme », mais il devra nécessairement faire des choix.

Si besoin était, la pandémie a démontré l’urgence d’investir davantage dans les services de santé, notamment ceux offerts aux personnes âgées. Justin Trudeau a clairement indiqué que l’augmentation de la contribution fédérale réclamée par les provinces ne faisait pas partie de ses priorités et M. Girard exclut un alourdissement du fardeau fiscal. Où va-t-on trouver l’argent ?

Déjà aux prises avec un manque criant de ressources, comment le réseau de l’éducation pourra-t-il secourir ceux qui n’auront pas su composer avec les perturbations de la dernière année ? En attendant la redistribution de cette richesse que les supergestionnaires surpayés de M. Fitzgibbon sont censés créer, qui va les aider ?