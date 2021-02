Jamais deux sans trois

Plongé dans le livre de Maïa Mazaurette, Sortir du trou. Lever la tête. La chroniqueuse du quotidien français Le Monde tente d’initier un nouveau répertoire érotique et d’échapper à notre vision étriquée du sexe. Ni sexologue, ni autrice érotique, quelque part entre l’éducatrice généreuse de ses trouvailles et la grande soeur ouverte d’esprit, Maïa nous force à réfléchir, à communiquer, à nous ouvrir à nos besoins et à explorer à deux (ou plus), sans jugement ni culpabilité. Elle replace la sexualité dans la culture et se permet de faire des liens avec le politique, le sociologique, l’économique, etc. Beau cadeau de Saint-Valentin.

En attendant, ce texte à lire impérativement pour les intéressés : « En finir avec le couple… ou avec l’exclusivité » (8 octobre 2020), signé par la chroniqueuse sexe. Résumons : « Ce n’est pas toujours facile »… : bit.ly/3d0wqYs

Découvert le glossaire de 29 pages (!!!) sur le site Polyamour Montréal. Pour se familiariser avec les termes « méta » ou « moldu » et d’autres réalités. On se couche moins niaiseux le soir et parfois moins seul.e, mais ça fait beaucoup d’étiquettes pour circonscrire le flou : bit.ly/3aQRvlj

Savouré la troisième saison de Trop. sur Tou.tv. Au nombre des rebondissements, Anaïs (Virginie Fortin) explore le couple ouvert avec son amoureux Romain durant cette ultime saison. Très millénarial, très Zeitgeist et toujours aussi comique, tout en abordant la tragédie de l’existence dans la sororité. Propos et promiscuité prépandémiques : ça fait du bien !