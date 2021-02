Le spectre de Meech

Le gouvernement Legault demande à Ottawa que la nouvelle version de la Loi sur les langues officielles reconnaisse le français comme seule langue officielle minoritaire au Canada et qu’à ce titre elle soit la seule à être protégée et promue.

Dans sa forme actuelle, la loi stipule que le gouvernement fédéral doit « favoriser l’épanouissement des minorités francophones et anglophones du Canada et appuyer leur développement, ainsi que promouvoir la pleine reconnaissance et l’usage du français et de l’anglais dans la société canadienne ». Malgré la différence évidente entre la situation des deux langues au Canada et en Amérique du Nord, elles sont placées sur un pied d’égalité.

Cela signifie qu’Ottawa doit faire la promotion de l’utilisation de la langue anglaise au Québec, même si cela va à l’encontre de l’esprit, sinon de la lettre, de la Charte de la langue française, qui entend « faire du français la langue de l’État et de la Loi aussi bien que la langue normale et habituelle du travail, de l’enseignement, des communications, du commerce et des affaires ».

Le discours du trône prononcé le 4 décembre 2019 était passablement ambigu, voire contradictoire. D’une part, il y était dit que « la défense des droits des minorités francophones à l’extérieur du Québec et la défense des droits de la minorité anglophone au Québec sont une priorité pour le gouvernement ». D’autre part, qu’« il doit reconnaître que la situation du français est particulière » et « a donc la responsabilité de protéger et de promouvoir le français non seulement à l’extérieur du Québec, mais également au Québec ».

Le rôle dévolu au gouvernement fédéral dans la promotion de l’anglais au Québec a été au cœur du débat sur l’accord du lac Meech en 1990 et a largement contribué à le faire dérailler. En effet, à quoi aurait servi de reconnaître le Québec comme « société distincte », en premier lieu en raison de la langue qu’on y parle, si Ottawa s’employait dans les faits à effacer cette différence ?

C’est le premier ministre du Nouveau-Brunswick, Frank McKenna, qui avait mis le feu aux poudres en proposant d’annexer à l’accord négocié en 1987 une « résolution d’accompagnement » qui ferait obligation au gouvernement fédéral non seulement de protéger le dualisme linguistique, mais aussi d’en faire la promotion d’un bout à l’autre du pays.

Pour éviter le naufrage de l’accord, de plus en plus attaqué à l’extérieur du Québec, Brian Mulroney avait confié à Jean Charest la présidence d’un comité chargé de trouver un terrain d’entente. Dans son rapport, le comité avait appuyé la résolution de M. McKenna, se disant d’avis que cela n’enlevait rien à l’accord, tout en facilitant son acceptation.

Non seulement cet ajout n’avait pas suffi à amadouer le Manitoba et Terre-Neuve, mais Lucien Bouchard y avait vu une véritable trahison et avait démissionné avec fracas pour fonder le Bloc québécois. On connaît la suite : la vague de colère provoquée par le rejet de l’accord a porté le PQ au pouvoir et conduit le Québec à un cheveu de déclarer son indépendance.

On attend toujours le Livre blanc promis par la ministre responsable de la Loi sur les langues officielles, Mélanie Joly, qui se retrouve coincée entre l’arbre et l’écorce. Alors qu’il s’apprête à présenter sa « nouvelle loi 101 », le gouvernement Legault ne veut pas voir ses efforts pour redresser la situation du français au Québec contrecarrés par l’action d’Ottawa. En revanche, la communauté anglo-québécoise, fidèle soutien du Parti libéral du Canada, verrait certainement d’un très mauvais œil que le gouvernement Trudeau renonce officiellement à la promotion de l’anglais au Québec.

Les propos que Mme Joly tient ces jours-ci ne sont pas très clairs. « Pour nous, le but est d’arriver au même objectif [que le Québec], qui est de reconnaître que le français a besoin d’aide. On va agir pour aider notre langue, qui doit toujours être protégée et promue au Canada », a-t-elle déclaré la semaine dernière. Elle a toutefois ajouté que l’objectif était d’arriver à une « égalité réelle » entre le français et l’anglais. Que faut-il comprendre exactement ?

Même si Ottawa renonçait officiellement à la promotion de l’anglais au Québec, cela n’empêcherait pas la communauté anglo-québécoise de continuer à bénéficier d’une situation infiniment plus enviable que celle des francophones hors Québec. Elle disposera toujours du même remarquable réseau d’institutions, la Charte canadienne des droits et libertés lui assurera le même accès à l’école anglaise, et les droits linguistiques que lui garantit la Charte de la langue française seront maintenus.

Si Lucien Bouchard trouvait inacceptable que l’accord du lac Meech, qui se voulait une réconciliation du Québec avec le Canada, soit accompagné d’une réaffirmation du devoir d’Ottawa de promouvoir l’anglais au Québec, on voit mal comment François Legault, dont le « Nouveau projet pour les nationalistes du Québec » est bien plus exigeant que Meech, pourrait s’en accommoder.