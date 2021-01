Piqués au vif

Les Canadiens commencent à trouver le temps long. De l’espoir qui avait accompagné en décembre l’arrivée en terre canadienne des premières doses des vaccins contre la COVID-19, ils sont passés à la frustration en voyant ces livraisons sans cesse réduites. Aucune dose du vaccin de Pfizer-BioNTech n’est arrivée au pays cette semaine. Les livraisons reprendront la semaine prochaine, nous dit-on, mais à un rythme quatre fois moins rapide que ce que la compagnie avait promis en début d’année. Le major général Dany Fortin a en effet annoncé jeudi que les expéditions seront « perturbées » pendant plusieurs semaines encore et que le Canada recevra presque 845 000 doses de moins que prévu d’ici la fin de février. Il s’agit d’une baisse de 56 % par rapport à ce que la compagnie s’était engagée à livrer pendant cette période. Pour sa part, Moderna a annoncé vendredi une baisse d’environ 25 % du nombre de doses de son vaccin qui seront livrées au Canada la semaine prochaine, forçant les provinces à revoir encore une fois leurs calendriers de vaccination pour les résidents des CHSLD et les travailleurs de la santé.

De plus en plus de Canadiens se demandent si le gouvernement du premier ministre Justin Trudeau est à la hauteur de la situation dans un dossier qui constitue, sans équivoque, la priorité. Selon un sondage de la firme Angus Reid publié vendredi, la proportion des Canadiens qui croient qu’Ottawa fait une mauvaise gestion de la procuration des vaccins a doublé depuis le mois dernier, s’élevant maintenant à 44 %.

M. Trudeau insiste pour dire que le ralentissement des livraisons est temporaire. Que Pfizer et Moderna, dont les vaccins sont actuellement les seuls à avoir été autorisés par Santé Canada, respecteront leurs engagements de livrer au total six millions de doses d’ici la fin de mars. Comment le sait-il ? Il y a quelques jours à peine, lorsque Pfizer a annoncé que les travaux à son usine en Belgique allaient causer une baisse de livraisons au Canada et en Union européenne, M. Trudeau a dit que la situation était hors de son contrôle. Il n’empêche que les autorités européennes sont vite intervenues pour que Pfizer reprenne ses livraisons comme prévu après seulement une semaine de perturbation. Pas le Canada.

M. Trudeau a finalement pris l’initiative d’appeler le p.-d.g. de Pfizer, Albert Bourla, quelques jours plus tard, sans résultat toutefois. Pfizer produit des vaccins contre la COVID-19 dans une usine au Michigan, à moins de 200 kilomètres de la frontière canadienne. Le premier ministre ontarien demande à Ottawa de se tourner vers cette usine. Mais le gouvernement américain a signé des contrats avec Pfizer lui garantissant les 100 millions de premières doses qui sortent de cette installation, et le nouveau président, Joe Biden, en a besoin afin de réaliser sa promesse de faire vacciner 100 millions d’Américains durant les 100 premiers jours de son mandat.

Il est peu probable que l’approbation par Santé Canada du vaccin d’AstraZeneca améliore la situation. La compagnie a annoncé cette semaine qu’elle livrera seulement 40 millions de doses de son vaccin en Europe durant le premier trimestre de 2021, au lieu des 100 millions prévues, en raison d’une baisse de rendement de son usine, celle-là aussi en Belgique. L’UE menace maintenant d’interdire des exportations d’AstraZeneca à l’extérieur du continent afin de protéger son accès aux vaccins. M. Trudeau a affirmé cette semaine qu’un tel geste de l’UE n’affecterait pas le Canada, sans pour autant confirmer si la compagnie s’était engagée à nous fournir des vaccins à partir de ses usines au Royaume-Uni. Le flou demeure total.

En effet, le manque de transparence du gouvernement Trudeau dans ce dossier mine la confiance des Canadiens à son égard. Des documents déposés cette semaine en commission parlementaire à la demande de la députée conservatrice Michelle Rempel Garner ont révélé que la collaboration entre le Conseil national de recherches du Canada et la compagnie chinoise CanSino Biologics, visant le développement conjoint d’un vaccin contre la COVID-19, avait rencontré des embûches dès son annonce en mai dernier. Or, M. Trudeau a continué de vanter ce projet jusqu’à l’annonce de son abandon le 27 août. Le chef conservateur, Erin O’Toole, accuse le premier ministre d’avoir tout misé sur cette initiative, alors que les relations entre le Canada et la Chine étaient déjà dans une impasse totale.

Est-ce que le Canada est arrivé trop tard à la table de négociation avec Pfizer et les autres fabricants de vaccins alors en développement ? Est-ce que le gouvernement Trudeau aurait dû payer une prime pour obtenir une livraison plus rapide des vaccins, comme l’avait fait Israël, dont plus de la moitié de la population a déjà reçu une première dose ? Ces questions vont hanter M. Trudeau pendant plusieurs mois encore.

Le Canada accumule un retard de plus en plus important dans la vaccination de sa population par rapport au Royaume-Uni et aux États-Unis. Alors que le Royaume-Uni a déjà administré au moins une dose à environ 12 % de ses résidents, ce taux s’élève à seulement 2,4 % au Canada. Aux États-Unis, c’est environ 8 % de la population qui a reçu une première dose. Les pays européens, plus lents à entamer les campagnes de vaccination, s’apprêtent à accélérer le pas grâce aux interventions de leurs dirigeants auprès des compagnies pharmaceutiques. Même si le Canada reçoit les six millions de doses promises d’ici la fin de mars, il restera loin derrière ses pairs en ce qui a trait à la vaccination de ces citoyens. Outre les morts occasionnées par ce retard, l’économie et la santé mentale des citoyens en paieront le prix. Les Canadiens sauront qui blâmer.