Le grain de sable Navalny (suite)

Alors que la démocratie bat de l’aile, hésite, trébuche et se voit contestée, dévaluée, voire agressée dans une de ses citadelles (le 6 janvier à Washington), elle reste une aspiration à la fois vive et douloureuse pour beaucoup de peuples.

Encore aujourd’hui, ce profond désir pousse des gens à risquer l’emprisonnement, voire la mort pour faire avancerleur cause. C’est vrai depuis des mois à Hong Kong et en Biélorussie. Et c’était particulièrement vrai ce week-end en Russie.

Les manifestations de samedi, à l’appel du dissident emprisonné Alexeï Navalny, devraient inciter à la retenue et à l’humilité ceux qui, en Occident, prétendent que nos démocraties ne sont plus que coquilles vides et que la « dictature » (sanitaire, technologique) est désormais notre lot.

Sans minimiser la fragilité des démocraties « installées » qui se croient pérennes, ou les questions légitimes sur les limitations aux libertés qu’impose la pandémie, un regard sur ces derniers événements — de Moscou à Vladivostok — permet de relativiser certaines affirmations outrancières et auto-apitoyées.

Voilà des manifestants qui, dans 120 localités russes, ont bravé le froid (-50 °C à Iakoutsk) et les forces de l’ordre pour manifester par centaines, par milliers, voire (à Moscou) par dizaines de milliers.

Voilà un homme — Alexeï Navalny — qui, avec un idéalisme fou, se bat pour une vraie cause. Il aurait pu avoir une retraite tranquille (bien qu’obscure et peut-être pas si riche) en Allemagne, mais a plutôt choisi de rentrer dans son pays pour y poursuivre son action.

Il est allé se jeter dans la gueule du loup en affrontant — en macho qu’il est, mais aussi en véritable héros — cet autre mâle alpha, super-macho celui-là, qu’est le président russe, et tout un système qui a tenté de l’assassiner il n’y a pas six mois.

Qui plus est, son retour a coïncidé avec la diffusion d’un film-choc sur YouTube, la semaine dernière par son équipe de la Fondation anticorruption (FBK). Un documentaire de quelque 100 minutes, extraordinairement détaillé, illustré, étayé, sous le titre : Un palais pour Poutine, l’histoire du plus gros pot-de-vin. Où il est question, images époustouflantes à l’appui, d’un domaine privé de 80 km2 en mer Noire, d’une valeur de près de deux milliards de dollars, dont même les tsars n’auraient pu rêver. Et des détournements qui ont permis son financement « opaque »… aujourd’hui mis au jour.

Du grand journalisme. En moins d’une semaine, cette vidéo a atteint les 70 millions de visionnements. On n’est plus tout à fait dans la marginalité !

Vladimir Poutine se retrouve aujourd’hui devant un véritable adversaire qui sait rendre les coups, avec des moyens réels. Navalny et son mouvement ne menacent pas directement la citadelle du pouvoir, mais ils l’ébranlent. Le peuple grogne, l’économie est mauvaise. Ces images d’un luxe inouï et corrompu font très mauvais effet.

Citons Ekaterina Schulmann, politologue moscovite interviewée hier par Libération, reprenant les chiffres de la maison de sondage russe Levada : « Les gens qui ont manifesté samedi pour la première fois représentaient 42 % [du total], soit deux fois plus qu’il y a un an. C’est énorme.Soit de nouveaux contestataires ont poussé, soit le film de Navalny a troublé des eaux qui étaient encore restées calmes… Et ce ne sont pas des jeunes […], mais les 25-45 ans. »

Et l’analyste russe lâche le morceau : « Le statut deleader de l’opposition russe appartient à Navalny. Il se positionne désormais comme la deuxième personnalité politique du pays. Il y a Poutine, et il y a lui. »

Devant cette contestation efficace, le régime optera-t-il pour l’option « chinoise » ? C’est-à-dire, la dictature nue et revendiquée, qui ne se déguise même pas en « démocrature », et ne laissera plus aller — comme en Russie jusqu’à maintenant — une radio libre, deux ou trois petits journaux, une vraie maison de sondage et quelques réseaux sociaux ?

C’est possible. Mais il y aura un prix à cela… que Poutine est sans doute en train d’évaluer.

François Brousseau est chroniqueur d’affaires internationales à Ici Radio-Canada.