Le parc jurassique

L’assaut sur le Capitole, le 6 janvier dernier, avait de quoi frapper l’esprit des Canadiens. Ceux qui espéraient encore que la défaite de Donald Trump permettrait de tourner enfin la page sur quatre ans de cauchemar ont compris que nos voisins étaient entrés dans une période de perturbation dont on ne voit pas la fin.

Le vieil adage voulant que le Canada attrape le rhume quand les États-Unis toussent contient une part de vérité. Il peut certainement être insécurisant d’avoir l’impression de vivre à la limite d’un parc jurassique. Comme l’ensemble du règne animal, les dinosaures ignorent les frontières, même si tous les climats ne sont pas également propices à leur reproduction.

À l’approche de la prochaine élection fédérale, la tentation de présenter Erin O’Toole comme le Trump du nord et le Parti conservateur comme un repaire de dangereux extrémistes était irrésistible pour les libéraux. Définir l’adversaire à sa convenance est une tactique qui a fait ses preuves, et M. O’Toole, qui demeure relativement peu connu des électeurs, a bien vu le danger, d’autant plus qu’il y a bel et bien des éléments inquiétants au sein de son parti.

« Les conservateurs forment un parti conventionnel, modéré et pragmatique aussi vieux que la Confédération, qui est résolument au centre de la politique canadienne […] Il n’y a pas de place pour l’extrême droite dans notre parti », a-t-il déclaré, réitérant son appui au libre-choix en matière d’avortement, aux droits des gais et à la réconciliation avec les Premières Nations.

Il reste que le PC a beaucoup évolué depuis la Confédération, en particulier au cours des dernières années. Le parti que dirige M. O’Toole n’est plus celui de Robert Stanfield ou de Brian Mulroney. Lors de la dernière course à la chefferie, lui-même était considéré comme le candidat de l’aile droite du parti contre Peter MacKay.

L’automne dernier, un sondage Léger indiquait que 84 % des Canadiens et 89 % des Québécois souhaitaient l’élection de Joe Biden, mais que 41 % des électeurs conservateurs préféraient que Donald Trump obtienne un deuxième mandat, alors que 94 % des néodémocrates, 93 % des libéraux, 91 % des bloquistes et 89 % des verts appuyaient M. Biden.

Depuis son élection, M. O’Toole donne l’impression de passer son temps à éteindre des feux qui éclatent ici et là dans son parti. En décembre dernier, les conservateurs ont multiplié les interventions pour bloquer l’adoption du projet de loi sur l’aide médicale à mourir, et on a bien noté que ceux qui menaient la charge étaient des députés pro-vie qui ne désarment pas.

Il y a une dizaine de jours, un site conservateur montrait la députée manitobaine de Portage—Lisgar, Candice Bergen, leader parlementaire du PC, coiffée d’une casquette ornée du slogan de Donald Trump, Make America Great Again. Ce site a disparu depuis, mais les publicitaires libéraux ont certainement conservé une capture d’écran qui risque de réapparaître lors de la prochaine campagne électorale.

Dans une lettre de sollicitation à la caisse libérale, on reproche également à M. O’Toole d’avoir accordé une entrevue à Rebel News, un site de commentaires d’extrême droite, et d’emprunter à la rhétorique trumpienne en accusant Justin Trudeau de vouloir truquer la prochaine élection.

À l’élection de 2019, Andrew Scheer n’a pas réussi à dissiper l’impression qu’il dirigeait lui aussi un parc jurassique, avec les résultats que l’on sait. Les dommages ont été particulièrement importants au Québec, sur lequel les conservateurs avaient fondé de grands espoirs.

Le premier ministre Legault cache mal son souhait de voir M. O’Toole succéder à M. Trudeau, avec lequel il n’a aucun atome crochu et dont la réélection avec une majorité de députés à la Chambre des communes, qui semble aujourd’hui très possible, annoncerait un regain de tension dans les relations Québec-Ottawa.

Il est clair que le discours du chef conservateur s’accorde beaucoup mieux avec le programme autonomiste de la CAQ, mais cela ne suffira sans doute pas à convaincre les électeurs québécois si son élection semble signifier un retour aux années Harper. Si M. Trudeau veut le dépeindre comme le chef d’un troupeau de dinosaures, Yves-François Blanchet ne demandera sûrement pas mieux que de renchérir. Un gouvernement libéral majoritaire est encore le meilleur ennemi que peut souhaiter le Bloc québécois.

Rien n’assure que la manœuvre va réussir. Les Québécois ont démontré qu’ils pouvaient faire la part des choses. En 2016, Philippe Couillard avait déclaré que François Legault était « le Donald Trump » du Québec. Jean-François Lisée avait préféré la forme interrogative : « Et si Trump, c’est François Legault » ? Ils ont tous les deux quitté la politique depuis, et M. Legault continue de battre des records de popularité.