Alexeï Navalny, le grain de sable

Pierre Fortin 18 janvier 2021 13 h 24

Mais qui est donc le "grain de sable" Alexeï Navalny ?



Encore une fois, il nous faut chercher ailleurs pour dresser un tableau plus réaliste.



Il est hautement improbable qu'Alexeï Navalny ait été intoxiqué par du Novitchok, un inhibiteur de la cholinestérase organophosphoré fait pour tuer en moins de cinq minutes, et qu'il s'en soit tiré. Dommage qu'aucun biochimiste sérieux ne soit consulté pour nous expliquer un tel prodige, d'autant plus que la preuve de la présence de Novitchok dans le sang de Navalny n'a jamais été produite.



D'autre part, prétendre que Navalny serait le principal opposant à Vladimir Poutine est très exagéré. Les sept sondages du centre indépendant Levada, depuis novembre 2017, nous montrent la confiance accordée aux personnalités publiques en Russie. À la question « Veuillez nommer les politiques ou personnes publiques à qui vous faites le plus confiance », Alexeï Navalny reçoit en moyenne 2,7 % d'opinion favorable. À la question suivante « Veuillez nommer les politiques ou personnes publiques à qui vous faites le moins confiance », le même Navalny se retrouve avec une moyenne de 4,1 % de gens qui s'en méfient. Alors, avec moins de 3 % de confiance et à 4 % de méfiance, autant dire que 90 % des gens l'ignorent ou qu'ils s'en balancent. Et ce type est désigné comme principal opposant de Poutine !

Pour en savoir un peu plus sur Alexeï Navalny, il faut chercher ailleurs que dans la presse occidentale.



Un exemple



Xavier Moreau est diplômé de la Sorbonne en histoire des relations internationales ainsi que de l'École militaire de Saint-Cyr. Il est le

fondateur et dirigeant du cabinet de conseil international Sokol, basé à Moscou depuis 20 ans, où il conseille divers groupes internationaux dans les pays de l'ex-URSS. Il a produit ces deux vidéos présentant le personnage Navalny. On y apprend quelques détails factuels :



