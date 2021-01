Appelez-moi Arthur

Vous craigniez de choper la COVID ? Eh bien maintenant, vous aurez aussi peur du Bonhomme Huit Heures. Chez nous, on dit : « Se faire appeler Arthur. » Mon amoureux français m’a raconté cette anecdote qui remonte à la Deuxième Guerre mondiale, lorsqu’on a instauré le couvre-feu en France. Durant l’Occupation, les soldats allemands criaient « Acht uhr ! » (huit heures) au quidam imprudent qui risquait sa peau après 20 h dans la rue. Pire qu’un soldat allemand, y a un berger allemand sans laisse, élevé par des méthodes de IIIe Reich. Et les mères françaises ne se gênaient pas pour terroriser les enfants après la guerre en disant : « Attends que ton père rentre ce soir ! Tu vas te faire appeler Arthur. »

Comme moi, vous avez reçu cette alerte atomique samedi dernier à 18 h 30 sur vos téléphones. Tous aux abris ! Ça jette un glaçon dans le gin tonic d’un samedi soir qui s’annonce platonique comme une énième conférence de presse sur les nouvelles mesures sanitaires à adopter.

Plus j’écoute nos braves porte-parole changer d’idée toutes les demi-heures, plus je me dis que même la science n’est pas une science exacte.

Par contre, ce qui est exact, c’est la ponctualité. Avant l’heure, c’est pas l’heure et après l’heure, c’est plus l’heure. Dorénavant, le cœur en chamade (même avec tous les justificatifs requis, majeurs et vaccinés), une tranche de la population sort le soir en se demandant si on lui collera une amende, si elle se fera interpeller par un policier chargé d’exercer « son jugement » et en priant pour qu’il en ait, justement. « On n’est jamais à l’abri d’un dérapage », expliquait André Durocher, le porte-parole de l’Association des directeurs de police du Québec, à ma collègue Daphnée Hacker B. dans un « direct » sur FB, lundi, où il a aussi été question du profilage racial.

Matricule 728, ça vous rappelle quelqu’une ? En gros, si vous êtes à l’extérieur de chez vous (si vous n’en avez pas, de « chez vous », c’est pareil), vous êtes dans le trouble, sauf si vous faites partie des exceptions. Et on s’entend que la plupart des gens de ma génération (X) et de celles d’après — et même avant —, estiment être exceptionnels. Le règne du « je-me-moi, c’est pas pareil » n’est pas près de s’éteindre.

Mais si les termes « aléatoire », « arbitraire » et « subjectif » ne vous sont pas encore familiers, je vous invite à lire le règlement. Et la vice-première ministre, Mme Guilbault, l’a bien souligné : pour jouir de l’exception de promener son chien, il faut être accompagné du chien.

Sous ses yeux

Comme le demandait mon ami Pat Lagacé cette semaine à l’autre poste : on peut encore poser des questions, oui ?

La liberté, quand tout fonctionne — c’est-à-dire quand le système ronronne dans un statu quo lénifiant —, ce n’est pas une marque de yogourt, dixit le regretté cinéaste et trouble-fête Pierre Falardeau, qui a tiré sur le collier toute sa vie. La liberté, c’est un muscle. Si tu ne le fais pas travailler, il s’atrophie (sous toute réserve : je n’ai pas d’étude scientifique à fournir).

Le mouvement qui a mené à la libération des femmes en sait quelque chose ; il ne faut jamais lâcher. C’est un autre sujet. Et Margaret Atwood est meilleure que moi pour porter les extrêmes à l’écran.

Cette phrase que les servantes écarlates prononcent lorsqu’elles se quittent : « Under his eye » (sous ses yeux) m’est revenue. L’œil, c’est Dieu, mais aussi quelqu’un qui nous épie en permanence. La Gestapo.

Ce qui m’effraie dans un État qu’on ne peut pas encore qualifier de policier ? La délation, la suspicion, la peur de l’Autre, ce dangereux délinquant qui devient un Bonhomme Huit Heures. Et ce qui me trouble encore davantage, c’est la stigmatisation des groupes. Entendre M. Legault (précisant qu’il ne veut cibler personne) enjoindre aux 65 ans et plus de rester chez eux selon la règle du 80/20 — 80 % des hospitalisations concernent les 65 + —, c’est à la fois malheureux et dangereux socialement. Under his eye…

La liberté, c’est de pouvoir choisir celui dont on sera l’esclave

En ce moment, la Santé publique applique des Band-Aid sur une hémorragie. Mais ce n’est pas sa faute si des gouvernements successifs ne lui ont fourni que des mégots pour élaborer des campagnes antitabac. Il aurait fallu faire beaucoup plus en matière d’éducation et d’incitation en tout.

Pendant ce temps, la population a mal vieilli. Mal ? Oui. Lorsque 70 % des 65 ans et plus traînent une maladie chronique (haute pression, diabète, etc.) — 45 % en ont plusieurs — reliée majoritairement à un mode de vie, on peut se poser des questions sur « notre » santé.

De nos jours, un médecin qui rencontre une personne de 80 ans non médicamentée s’en étonne toujours. Je le sais, j’en connais.

L’angle mort

Travailler en amont, c’est le rôle de la Santé publique. Nous acceptons que l’État québécois consacre la moitié de son budget à ce système qui s’écroule sous nos yeux. Pourvu qu’il nous prenne en charge et nous déresponsabilise. Pour des gens obsédés par la santé, nous la déléguons beaucoup.

Dans un rapport récent sur l’impact des comorbidités (il y en a 14) sur les risques de décès et d’hospitalisation chez les cas de COVID-19, publiée par l’INSPQ (Institut national de santé publique du Québec), on peut lire : « Chez un cas confirmé de la COVID-19 âgé de moins de 60 ans, vivant à domicile et ayant une seule comorbidité, le risque de décès est 5 fois plus élevé que pour un cas sans comorbidité d’âge identique. L’excès de risque diminue avec l’âge. » Dans 97 % des décès, il y avait une condition médicale préexistante. bit.ly/38JiYWg

Je n’ai même pas parlé de santé mentale, un sujet connexe parce que nous avons deux cerveaux, désormais. Les liens entre le microbiote et notre état d’esprit sont démontrés par la science.

L’espace de liberté qui reste pour un prisonnier est dans sa tête

Samedi soir, je suis sortie sur mon balcon pour observer le trafic sur la route 132. À part quelques dix-roues qui transportaient des biens essentiels, il n’y avait rien. Sauf une exception : ce silence inhabituel. Un silence de mort.

« Quelle meeeeeerde ! On est tannés… » a lancé mon chéri qui parle aussi en québécois.

« Oui, mais le virus n’est pas tanné, lui ! » a répondu mon ado qui cache une vieille âme.

Avec ça, je ne vous ai même pas souhaité une bonne année. La santé, surtout… et la liberté, s’il en reste !

