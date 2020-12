Frederick vous souhaite une belle année

Je m’appelle Frederick Douglass et ce chroniqueur du XXIe siècle me demande de vous adresser quelques mots à l’aube de la nouvelle année.

Notez que je le connais, ce monsieur, et que ce n’est pas la première fois qu’il me fait le coup : il me convoque souvent, depuis longtemps.

On me fait typiquement venir pour parler de l’abolition de l’esclavage aux États-Unis, où moi-même je suis né esclave — on pense que c’est en février 1818, mais vous aurez deviné qu’on ne gardait pas d’acte de naissance des esclaves à la plantation.

Certes, le chroniqueur admire mon travail pour libérer mes frères et sœurs ; mais c’est d’éducation qu’il me demande souvent de parler. Et c’est le cas cette fois encore.

Ce que je dois à l’éducation

Je suis né près d’Easton, au Maryland, dans une de ces immenses plantations du Sud, vivant en quasi-autarcie grâce au travail de centaines d’esclaves. Mon destin semblait tout tracé. Il était horrible.

Mais en 1826, j’ai alors huit ans, ma vie va prendre un tour aussi décisif qu’inattendu. On me choisit en effet pour aller vivre à Baltimore, dans une famille amie de mes propriétaires, pour y devenir le compagnon de jeu de leur enfant.

Dans cette ville, la situation des esclaves, tout en restant épouvantable, est tout de même meilleure. Surtout, ma nouvelle maîtresse n’a encore jamais possédé d’esclaves. Elle deviendra vite aussi dure que les autres, mais entre-temps, il se sera passé un des événements capitaux de ma vie.

Son fils étant à l’école, son mari parti au travail, je suis tout le jour seul avec elle à la maison. Pour passer le temps, elle commence à m’apprendre à lire. C’était strictement illégal. Elle l’ignorait. Son mari le savait et quand il nous surprend, il ne mâche pas ses mots. Ce qu’elle fait là, lui dit-il, ce n’est pas seulement interdit : c’est aussi très dangereux.

L’école de la liberté

« L’esclave, explique-t-il, ne doit rien connaître d’autre que la volonté de son maître et comment lui obéir. » « Si tu apprends à lire à ce nègre, continuait-il en parlant de moi, rien ne pourra plus le retenir. Plus jamais il ne pourra être un bon esclave. On ne pourrait plus le contrôler et il ne serait plus d’aucune valeur pour son maître. Quant à lui, l’éducation ne lui ferait aucun bien et ne pourrait lui apporter que beaucoup de souffrance : elle le rendrait malheureux et inconsolable. »

Ces mots tombèrent lourdement sur mon cœur. C’était une révélation qui expliquait des choses restées sombres et des mystères qu’en vain mon cerveau d’enfant avait cherché à percer.

Je comprenais à présent ce qui avait jusqu’alors été pour moi un troublant mystère : le pouvoir de l’homme blanc de maintenir l’homme noir en esclavage. Dès ce moment, je connus le chemin qui conduit vers la liberté.

Je résolus de continuer à apprendre à lire. J’attendais les enfants qui rentraient de l’école et je leur donnais de la nourriture volée à la maison en échange d’une courte leçon ; je leur lançais des défis (pouvez-vous lire ce qui est écrit sur ce train ?) et perfectionnais ainsi mon savoir. Bientôt, je sus lire.

Je me procurai en secret un manuel de rhétorique et appris l’art du discours. En 1838, je m’enfuis au Nord.

Le reste est connu : invité à témoigner dans une assemblée abolitionniste où se trouve un des chefs de file du mouvement, William Lloyd Garrison, j’y prends la parole et surprends tout le monde par mes talents d’orateur, la richesse de mon propos, la vérité de mon témoignage et l’intelligence de mes analyses. Bien vite, je deviendrai un des porte-parole les plus en vue de la cause abolitionniste.

La liberté prend de nombreuses avenues pour s’exprimer et s’exercer. Mais presque toujours, tous ces chemins passent par l’éducation. C’est sans doute parce qu’il pense que cette leçon de ma vie reste aujourd’hui encore valable et précieuse que ce chroniqueur me convoque si souvent. Il voudrait que vous aimiez l’éducation et ses promesses de liberté autant que je l’ai passionnément aimée.

Mais à bien y penser, il y a peut-être aussi autre chose, ces temps-ci. Voyez plutôt.

Nous sommes en 1860, à Boston. En 1845, j’ai publié mes mémoires racontant mon parcours et mon apprentissage de la lecture, suis devenu célèbre, ai dû fuir en Angleterre avant d’être devenu libre grâce à des amis qui m’ont racheté à mon propriétaire.

Ce jour-là, alors qu’avec d’autres abolitionnistes on s’apprêtait à parler de John Brown, une horde en colère a empêché que la rencontre ait lieu. Je réagis en disant que « la liberté ne veut plus rien dire là où le droit d’exprimer ses pensées et ses opinions a cessé d’exister. De tous les droits, c’est celui-là que les tyrans craignent par-dessus tout. Et c’est lui le premier qu’ils souhaitent abolir ». J’ajoutai que l’esclavage ne résisterait pas cinq ans à la libre expression des idées dans le sud du pays et qu’elle y briserait toutes les chaînes.

On me dit que cela pourrait être un sujet que certaines personnes gagneraient aujourd’hui encore à méditer.

Parmi elles, peut-être, ces vandales, toujours pas identifiés, qui, cet été, ont arraché de son socle, dans un parc de Rochester, New York, et jeté à une quinzaine de mètres de là, une statue de moi. On l’a retrouvée le 5 juillet.

C’était le jour du 168e anniversaire de l’un de mes plus célèbres discours dénonçant l’esclavage, prononcé non loin de là.

Je tiens à dire un immense merci aux enseignantes et enseignants qui ont tenu bon depuis le printemps. Et je vous souhaite l’immense courage qu’il faudra pour terminer cette étrange et terrible année scolaire.