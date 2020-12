Noël cruel

Je viens de recevoir le roman Vernon Subutex. Tome 1 (les trois tomes ont été écrits par Virginie Despentes entre 2015 et 2017), superbement adapté en bédé par Luz, l’ex de Charlie Hebdo. Cette histoire d’un disquaire lambda, Vernon, qui se retrouve à la rue à cause du capitalisme sauvage et de la dématérialisation, est toujours à propos cinq ans plus tard, et encore bien davantage avec la pandémie qui a assassiné les divers milieux culturels.

Les nouveaux sans-abri cultivés, les abonnés aux paniers d’alimentation pour affamés malchanceux et autres campeurs de la rue Notre-Dame trouvent ici une voix. Ce roman social devenu graphique nous montre les inégalités, les injustices, les paumés accidentels qui apprendront le métier sur le tas, à la dure, dans la rue.

Despentes avait vu cruellement juste. Et on ne sait plus qui sera le prochain Vernon. En attendant, beau cadeau pour ceux qui préfèrent le dessin à la prose. On y retrouve Despentes en couleur.