Bulletin ministériel

La présidente du Conseil du trésor, Sonia LeBel, est la nouvelle étoile du gouvernement Legault. Sa nouvelle version du projet de loi visant à accélérer la construction d’infrastructures, bloqué au printemps dernier, a été adoptée. L’entente de principe conclue avec les infirmières de la FIQ constitue une rare bonne nouvelle pour le réseau de la santé. A

Après sa descente aux enfers consécutive au congédiement injustifiable de l’agronome Louis Robert, le ministre de l’Agriculture, André Lamontagne s’est ressaisi et a multiplié les initiatives. Sa politique d’autonomie alimentaire lui a valu des éloges. Sans doute le plus beau retour de l’année. A

Le ministre du Travail et de la Solidarité sociale, Jean Boulet, est un autre hyperactif, qui a été très présent depuis le début la pandémie. Il a présenté un projet de réforme de la santé et de la sécurité au travail qui était attendue depuis des années. Il a toutefois tendance à aimer un peu trop les caméras de télévision. A-

La vice-première ministre et ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbault, a remplacé très efficacement le premier ministre lors de ses absences de l’Assemblée nationale ou durant les points de presse. Ses propos ambigus sur le tracé du tramway de Québec ont cependant créé de la confusion sur les intentions du gouvernement. A-

Dans le contexte rendu particulièrement difficile par la mort tragique de Joyce Echaquan, le nouveau ministre responsable des Affaires autochtones, Ian Lafrenière, a créé une bonne première impression et a réussi à reprendre avec les Premières Nations un dialogue qui était rompu. Son projet de loi sur les enfants autochtones disparus ou morts est de bon augure. B

Le ministre de la Santé, Christian Dubé, est un bien meilleur commentateur que sa prédécesseure, mais il ne pouvait pas faire de miracles. Le Québec a moins fait figure de cancre durant la deuxième vague de la pandémie et il a réussi à redonner au réseau de la santé une direction qui faisait défaut durant la première. Il a toutefois reconnu que le gouvernement aurait dû s’occuper de la ventilation dans les écoles durant l’été. B

La mise à jour économique présentée par Eric Girard comporte de nombreuses inconnues, mais la situation financière du Québec demeure moins inquiétante que celle de la plupart des autres provinces canadiennes. Le traitement royal offert par Loto-Québec à des mafiosi qui blanchissaient de l’argent dans ses casinos était pour le moins gênant. B

La ministre des Affaires municipales, Andrée Laforest, a réussi à conclure avec Ottawa une entente de 1,8 milliard sur la construction de logements sociaux qui a nécessité près de trois ans de négociations. B

Simon Jolin-Barrette était certainement ravi d’échanger l’Immigration, où il n’avait connu que des déboires, pour la Justice. Son projet de loi sur les indemnisations des victimes d’actes criminels constitue une avancée certaine. La confrontation fait partie de son rôle le leader parlementaire, mais la relation de confiance qui doit exister avec les partis d’opposition apparaît fragile. Les « mesures costaudes » qu’il a annoncées pour renforcer la loi 101 se font toujours attendre.B-

Le ministre des Richesses naturelles et de l’Énergie, Jonathan Julien, a relancé une pâle version du Plan Nord, qui ne fait plus miroiter des investissements privés qui avaient des airs de mirage. Moins spectaculaire, mais sans doute plus réaliste. B-

Le projet de loi sur la protection du patrimoine culturel présenté par la ministre de la Culture et des Communications, Nathalie Roy, devrait en principe prévenir les démolitions sauvages autorisées par des municipalités sans que personne n’en soit avisé. L’abandon du projet de transformation de la bibliothèque Saint-Sulpice envoie toutefois un signal inquiétant. L’aide supplémentaire accordée aux organisations culturelles frappées par la pandémie était la bienvenue, mais cela n’améliore pas le sort des artistes qui se retrouvent sans contrats. B-

La ministre responsable des Aînés, Marguerite Blais, a fait adopter le projet de loi qui reconnaît enfin la contribution des proches aidants. Il était sans doute injuste de lui attribuer toute la responsabilité de l’hécatombe dans les CHSLD, mais elle s’en est trop facilement lavé les mains et a fait bon marché de la solidarité ministérielle en dénonçant le peu de pouvoir que lui accorde le premier ministre. B-

Après une semaine de grève, le ministre de la Famille, Mathieu Lacombe, a pu conclure une entente avec les éducatrices en garderie. Dénoncer les compressions budgétaires imposées par « l’ancien gouvernement » ne règle cependant pas le problème de la pénurie de main-d’œuvre qui nuit au développement du réseau.C

Les Relations internationales ne surchargeaient manifestement pas Nadine Girault, à qui M. Legault a aussi confié l’Immigration. Elle a assoupli le Programme d’expérience québécoise (PEC) sur lequel son prédécesseur s’était cassé les dents. Le groupe d’action contre le racisme qu’elle copréside s’est fait imposer dès le départ sa conclusion par le premier ministre : il n’y a pas de racisme systémique au Québec. C

Alors que les gens ne voyagent pas, que les restaurants, les bars et les salles de spectacle sont fermés, on peut difficilement imputer à la ministre Caroline Proulx les malheurs de l’industrie touristique. C

Malgré les prophètes de malheur, la rentrée scolaire de l’automne s’est plutôt bien passée. Durant tout l’automne, le ministre de l’Éducation, Jean-François Roberge, a cependant été incapable de justifier l’absence de ventilation dans les écoles. On se demande toujours pourquoi les écoles publiques francophones ne peuvent pas avoir de purificateurs d’air, alors qu’il y a en a dans les établissements privés et anglophones. C-

La rétrogradation subie par l’ex-ministre de la Santé, Danielle McCann, avait des allures de blâme. Elle est presque invisible depuis qu’elle a été mutée à l’Enseignement supérieur. C-

Annoncer l’interdiction de la vente des véhicules à essence en 2035 ne pouvait masquer les lacunes du plan vert finalement dévoilé par le ministre de l’Environnement, Benoit Charrette. Les mesures annoncées ne permettront pas même d’atteindre la moitié de l’objectif de réduction des émissions de GES fixé pour 2030. C-

La Société des traversiers continue d’être le calvaire du ministre des Transports, François Bonnardel. À la suite du rapport du BAPE, il s’est empêtré dans le projet de tramway à Québec. On ne connaît toujours pas le coût ni le tracé final du « troisième lien ». Une première pelletée de terre en 2022, comme il a été promis, semble bien incertaine.D

Le ministre de la Forêt, de la Faune et des Parcs, Pierre Dufour, fait preuve de la même procrastination à décréter les aires protégées qu’à protéger le caribou forestier. Le Conseil de l’industrie forestière n’est pas davantage impressionné par son projet de réforme du régime forestier. D

Le ministre de l’Économie, Pierre Fitzgibbon, a établi un record en étant blâmé deux fois en un mois par la commissaire à l’éthique et à la déontologie, pour s’être placé dans une situation de conflit d’intérêts. Qui plus est, il semble s’en ficher complètement. L’expertise qu’on lui reconnaît ne justifie pas une telle arrogance. E

P.S. Le premier ministre et le chef de l’opposition officielle ne sont pas évalués dans mes bulletins, non plus que les ministres délégués.