Au royaume de l’Oulipo

Est-ce un hasard si le prix Goncourt vient d’être attribué à Hervé Le Tellier pour son roman L’Anomalie (Gallimard) ? Cet ouvrage raconte l’histoire d’un vol Paris-New-York qui, par un jour de juin 2021, demande à se poser à l’aéroport John F. Kennedy. Jusque-là, rien d’étonnant. Sauf que ce même vol s’était déjà posé au même endroit trois mois plus tôt. Même avion, même numéro de vol et surtout… mêmes passagers ! Visitant tour à tour les genres du policier, de l’espionnage et de la science-fiction, le roman met en scène une avocate ambitieuse, un architecte septuagénaire, un tueur à gages et un musicien homosexuel qui se retrouvent donc face à eux-mêmes.

Ancien journaliste scientifique, Hervé Le Tellier est aussi diplômé en mathématiques et en astrophysique. Il a longtemps signé un billet savoureux dans Le Monde. Mais il est surtout le président de l’Oulipo, un acronyme qui signifie « ouvroir de littérature potentielle ». Ce groupe d’hurluberlus fondé par Raymond Queneau en 1960 explore une littérature dite « sous contrainte ». Il s’agit d’écrire tout en s’imposant les règles les plus folles, en supprimant par exemple un mot du dictionnaire ou une lettre de l’alphabet. Le chef-d’œuvre du genre demeure La Disparition, de Georges Perec, un roman dont les 328 pages ne contiennent pas une seule fois la lettre « e ».

L’exercice pourrait paraître futile, mais il ne l’est pas. Loin de là ! Qu’on me permette même d’affirmer que nous vivons une époque qui n’a jamais été aussi oulipienne. Depuis quelques années d’ailleurs, nous sommes presque tous devenus des oulipiens malgré nous. Comme le « e » de La Disparition, n’a-t-on pas vu depuis quelques années disparaître certains mots de notre vocabulaire ? À la suite de ce cher Perec, ne sommes-nous pas de plus en plus contraints de nous exprimer à la manière de ces extraordinaires slalomeurs que sont ces maîtres de la langue en zigzaguant tant bien que mal entre des mots dorénavant interdits ?

Les Québécois seraient donc des oulipiens qui s’ignorent. C’est la réflexion que je me faisais en écoutant dimanche dernier le pudibond Guy A. Lepage, évoquer à Tout le monde en parle cet énigmatique « mot en n » devant Mathieu Bock-Côté, l’homme de trop de mots. Nul doute qu’un spectateur français, belge, suisse ou ivoirien n’aurait rien compris à cet échange burlesque où l’essayiste citait Nègres blancs d’Amérique devant un animateur contrit qui se cherchait désespérément un cache-sexe, multipliant les périphrases pour éviter le mot damné.

Bienvenue en Absurdistan ! Le Québec est en effet le seul endroit de la francophonie — cela fait tout de même 300 millions de locuteurs ! — où il semble formellement interdit de prononcer le mot « nègre ».

On se consolera en se disant que chaque époque a ses mots sacrilèges. Hier encore, nos curés pourchassaient à coups de goupillon les mots des fornicateurs et autres blasphémateurs. Plus tard, certains s’en sont pris au joual de Michel Tremblay. Les nouveaux culs-bénits en pincent, eux, pour l’antiracisme radical.

Mais pourquoi s’arrêter en si bon chemin ? Nul doute que de nouveaux « mots en... » s’ajouteront bientôt à la liste de cet exercice d’acrobatie linguistique.

Le mot « sauvage », par exemple, pourrait mettre à l’épreuve nos habiletés oulipiennes et se transformer en « mot en s ». Peu importe qu’il ait exprimé l’idéal rêvé par des auteurs aussi importants que Jean-Jacques Rousseau (le « bon sauvage ») et le baron de Lahontan, qui enviait la liberté sexuelle des peuples d’Amérique.

Déjà, on sent que le « mot en i » nous effleure les lèvres. Sur Facebook, il suffit d’écrire le mot « islamisme » pour que des hordes de censeurs sortent leur couperet et menacent de se désabonner. Faudra-t-il bientôt l’esquiver ou user d’un euphémisme ? Tous à vos dictionnaires !

Récemment, en France, le secrétaire général du Parti Europe Écologie les Verts, Julien Bayou, s’est fait épingler pour avoir osé dénoncer le « lynchage » d’un policier lors des manifestations contre la loi sur la « sécurité globale ». Selon la militante Amandine Gay, ce mot serait réservé aux « personnes noires ». Peu importe qu’il ait été formé à partir du nom du capitaine William Lynch, connu pour avoir surtout lynché des loyalistes durant la guerre d’indépendance des États-Unis. Allons-y donc pour le « mot en l ».

Et je ne vous parle pas du « mot en r ». Le président François Hollande n’avait-il pas souhaité supprimer le mot « race » de tous les textes de loi ? De là à le retirer du dictionnaire... On en serait quitte pour ne plus comprendre ce qu’entendait le poète Alfred DesRochers lorsqu’il se qualifiait de « fils déchu de race surhumaine ».

J’imagine déjà la joie des zélateurs de l’Oulipo à l’idée d’affronter bientôt de tels défis littéraires. N’est-ce pas d’ailleurs ce cher Hervé Le Tellier qui a écrit dans un autre roman que « la majorité des gens est bien plus con que la moyenne ».

On savait que, de toute la francophonie, le Québec était déjà le paradis de ces contorsions linguistiques appelées « écriture épicène ». Le voilà devenu le royaume de l’Oulipo.