Entre urgence et patience

Les premiers ministres fédéral et provinciaux vont se rencontrer (virtuellement) jeudi pour discuter, pour une énième fois, des transferts fédéraux en santé. Ottawa ne promet rien pour l’instant, tandis que les provinces ont déjà fait connaître leurs attentes, soit une première hausse de 67 % des transferts en santé, suivie d’une indexation annuelle de 6 %. L’écart est si vaste qu’une entente, surtout rapide, serait un vrai miracle.

Invoquant les besoins financiers immédiats entraînés par la pandémie, le gouvernement Trudeau a clairement dit qu’il ne souhaite pas prendre d’engagements financiers récurrents. Trop d’inconnues demeurent. Ottawa s’en tient donc à des investissements importants, mais ponctuels, depuis le début de la crise sanitaire. Dans le dernier énoncé économique, il n’a rien prévu pour bonifier les transferts en santé, mais a annoncé un investissement d’un milliard de dollars sur deux ans pour améliorer les soins de longue durée. Cette aide serait toutefois assortie de conditions, ce que refusent les provinces. À Québec, l’Assemblée nationale a unanimement dénoncé la chose.

Les soins de santé sont une compétence exclusive des provinces et celles-ci la gardent jalousement. Elles ont toutefois cédé du terrain dans les années 1960 quand, pour étendre l’assurance maladie au-delà de la Saskatchewan, le gouvernement fédéral avait délié ses goussets. Il s’était alors engagé à financer une partie du programme. À l’époque, on parlait de la moitié de la facture des hôpitaux et du salaire des médecins.

Mais Ottawa effectuait des vérifications pour s’assurer que les fonds servaient aux dépenses prévues, raconte André Juneau, un ancien haut fonctionnaire fédéral qui a travaillé entre autres au ministère des Finances et à celui de la Santé. Ottawa en a eu marre de cette bureaucratie, les provinces aussi. Pour en finir avec celle-ci, le gouvernement fédéral a proposé, en 1977, d’offrir son financement sous deux formes, la moitié serait en espèces et l’autre, en points d’impôt. Cette dernière méthode signifiait qu’Ottawa cédait aux provinces une portion de son assiette fiscale. Ce ne serait plus lui, mais les provinces qui percevraient ces impôts et qui en disposeraient comme elles l’entendent. Elles ont accepté.

Peu de gens prennent encore en considération la valeur des points d’impôt cédés dans le calcul de la contribution fédérale. Même le gouvernement fédéral ne les intègre plus à ses calculs, bien qu’il continue d’estimer ce qu’il aurait dans ses coffres s’il les avait conservés. Selon le dernier Rapport sur les dépenses fiscales fédérales, la valeur estimée de ces points d’impôt était de 29,5 milliards de dollars en 2019 et, n’eût été la pandémie, elle atteindrait 30,4 milliards en 2020.

André Juneau est l’un de ceux qui pensent qu’on ne devrait pas ignorer la valeur de cette forme de compensation financière puisque les provinces l’ont elles-mêmes acceptée. Il reconnaît toutefois que le fédéral a, de son côté, modifié à quelques reprises sa part en espèces, et ce, de façon unilatérale.

Même en ignorant la valeur des points d’impôt, la part exacte de la contribution fédérale au financement des soins de santé ne fait pas consensus. Les provinces, qui réclament qu’Ottawa paie jusqu’à 35 % de la facture, affirment qu’il n’éponge que 22 % de l’ensemble de leurs dépenses en santé. Mais si on ne tient pas compte de ce que couvre la Loi canadienne sur la santé, la proportion change. Selon un rapport récent du Directeur parlementaire du budget (DPB), « le soutien fédéral aux provinces et territoires au titre du TCS [Transfert canadien en matière de santé] est passé de 27,7 à 32,3 % de leurs dépenses de santé dans les catégories visées ».

Et voilà le nœud. La liste des « catégories visées » a évolué, mais pas au même rythme que les percées et pratiques médicales. On n’hospitalise plus autant qu’auparavant. La technologie progresse rapidement et son prix explose. Les médicaments représentent une part de plus en plus importante des protocoles de soin et, bien sûr, de la facture.

L’absence d’engagement fédéral à la veille de la rencontre des premiers ministres n’a pas fait sursauter le ministre québécois des Finances, Eric Girard. « La négociation s’amorce, il y a une demande et les discussions vont avoir lieu », a-t-il déclaré. Avec raison.

La pandémie fait rage et la campagne de vaccination à venir accapare toute l’attention. Pour voir loin, il faut voir clair. La COVID-19 a exposé au grand jour les failles du système de santé. L’argent ne suffira pas à les combler, mais il en faudra. L’équation à résoudre n’est pas simple alors que les citoyens s’attendent à une remise à niveau des services et demandent des comptes à leurs gouvernements provinciaux. Le fédéral ne peut ni faire ni dicter les réformes nécessaires. Il demeure cependant le gouvernement doté de la plus grande marge de manœuvre financière, ce qui lui interdit d’opposer une fin de non-recevoir aux provinces une fois le pire de la crise sanitaire passé.