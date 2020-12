L’Assemblée bien-pensante

Tout le monde était ravi d’apprendre que le premier ministre Legault est un amateur de lecture, qui est en effet un grand plaisir de l’existence. Il faudrait cependant être naïf pour penser que sa liste n’a pas été révisée avec soin par ceux qui sont chargés de veiller à son image. Ici comme ailleurs, quand il s’agit du chef du gouvernement, rien n’est laissé au hasard.

Il a voulu envoyer un message en y inscrivant le livre de Mathieu Bock-Côté, L’empire du politiquement correct. Cela plairait certainement à ses électeurs, parmi lesquels le sociologue chroniqueur vedette compte de nombreux admirateurs. Cela signifiait aussi que lui-même n’entendait pas se soumettre aux diktats de la bien-pensance. M. Legault aurait parfois intérêt à tourner sa langue sept fois avant de parler, mais les Québécois apprécient généralement sa candeur.

Il a aujourd’hui une magnifique occasion de démontrer son indépendance d’esprit et de réparer du même coup une injustice flagrante sur laquelle ses prédécesseurs ont préféré fermer les yeux depuis deux décennies. Le 14 décembre, il y aura vingt ans que l’Assemblée nationale a cloué Yves Michaud au pilori pour un crime qu’il n’avait pas commis. Tout le monde le sait, mais personne n’ose lui donner réparation, de peur de replonger dans la controverse.

Avec le député caquiste de Montmorency, Jean-François Simard, M. Legault est le seul parlementaire encore en poste qui était assis au Salon bleu quand la motion de blâme condamnant M. Michaud a été adoptée à l’unanimité. Il était ministre de l’Éducation dans le gouvernement Bouchard à l’époque et membre du comité des priorités. Il ne peut pas ne pas savoir que le gouvernement dont il faisait partie a cautionné une saloperie, trop heureux de se débarrasser d’un homme qui aurait été un fauteur de troubles s’il avait été élu député de Mercier.

Quand on sait à quel point un mot ou même une simple virgule peuvent servir de prétexte pour s’opposer à une motion présentée par l’opposition, il demeure sidérant que tous les députés péquistes aient dénoncé à l’unisson et sans la moindre vérification les propos prétendument antisémites qu’un député libéral l’accusait d’avoir tenus lors de sa participation aux États généraux sur la situation et l’avenir de la langue française au Québec. Il est vrai que certains élus sont très heureux que la ligne de parti les dispense de s’informer et de réfléchir.

L’ancien député du Parti Égalité Robert Libman, devenu entre-temps président de la section québécoise de l’organisme juif B’Nai Brith, n’avait certainement aucune raison de se porter à la défense de M. Michaud, qui l’avait qualifié de « zélote partitionniste » et lui reprochait d’avoir demandé à Lucien Bouchard de bloquer sa candidature à l’investiture péquiste dans Mercier. M. Libman a pourtant déclaré que la déclaration de M. Michaud avait été « déformée de façon incroyable ». En réalité, ce dernier s’était plutôt dit admiratif de la détermination du peuple juif, qu’il donnait en exemple aux Québécois.

L’article 4 de la Charte québécoise des droits et libertés de la personne stipule que « toute personne a droit à la sauvegarde de sa dignité, de son honneur et de sa réputation ». On s’attendrait à tout le moins à ce que les parlementaires donnent l’exemple. Même en retenant l’hypothèse d’une crampe au cerveau collective, l’Assemblée nationale a eu de multiples occasions de s’amender. Elle s’y est toujours refusée, préférant se réfugier derrière l’immunité que lui confère la loi.

Le juge Jean-Louis Baudoin, de la Cour d’appel, avait souligné l’« étrange paradoxe » dont M. Michaud était la victime. « Pour préserver la démocratie parlementaire, et donc la libre circulation des idées, le Droit à l’époque des chartes et de la prédominance des droits individuels permet qu’un individu soit condamné pour ses idées (bonnes ou mauvaises, politiquement correctes ou non, la chose importe peu), et ce, sans appel, et qu’il soit ensuite exécuté sur la place publique sans, d’une part, avoir eu la chance de se défendre et, d’autre part, sans même que les raisons de sa condamnation aient préalablement été clairement exposées devant ses juges, les parlementaires. Summum jus, summa injuria, auraient dit les juristes romains ! »

M. Michaud est un iconoclaste qui a toujours eu le don de déranger, en particulier ceux qui voyaient dans la promotion du français un facteur irritant. En 1969, il a été le premier député à démissionner pour protester contre la loi 63, qui consacrait le libre choix de la langue d’enseignement. Si on craignait tant de le voir élu dans Mercier, c’est précisément parce qu’il dénonçait la procrastination du gouvernement Bouchard dans le dossier linguistique. En réalité, on l’a ostracisé parce qu’il a trop voulu défendre sa langue.

M. Legault, qui prétend aujourd’hui redresser la situation, devrait se faire un point d’honneur de réparer le tort qui a été fait à M. Michaud. Même le PLQ, qui dit vouloir renouer avec son passé nationaliste, trouverait là une belle occasion d’en faire la démonstration. D’ailleurs, peu importe leur allégeance politique, tous les parlementaires se grandiraient en faisant œuvre de justice.