Post-Brexit, fin de partie

Cette fois, c’est vrai. Après quatre ans et demi d’un feuilleton frisant parfois l’absurde, le véritable dénouement du Brexit aura lieu d’ici au 31 décembre.

On verra dans les prochains jours si Boris Johnson, dilettante habile de la politique, aux convictions aussi fluctuantes que celles d’un Donald Trump, génie opportuniste dont les méandres ne suivent ni les déclarations antérieures ni les attentes des électeurs, voudra vraiment payer le prix de ce qu’il a appelé « le test décisif de ce qu’est pour nous la souveraineté nationale ».

Un rappel : même si le Royaume-Uni a officiellement quitté l’Union européenne début 2020, et ne participe plus à ses instances politiques, le pays est encore soumis, pour 24 jours, aux règles commerciales communautaires. Mais ensuite, sans accord, c’est le saut dans le vide, le fameux « Brexit dur » : les Britanniques redeviennent des étrangers soumis aux tarifs et contrôles douaniers, avec la queue de milliers de camions devant le tunnel, les pénuries possibles de nourriture et de médicaments, etc.

Après les secousses de la COVID-19, qui ont durement frappé le Royaume-Uni (cinquième au monde pour les décès par habitant, pire qu’au Québec), lui faisant perdre 10 % de PIB, un nouveau choc attend le pays : moins 5 % supplémentaires, peut-être moins 8 %.

En outre — c’est vrai, là comme ailleurs —, la récession n’a pas encore atteint le gros des électeurs, la prodigalité étatique ayant atténué le choc dans un premier temps… mais en 2021, ça saignera vraiment. Dans ce pays-là, le choc pourrait être double !

Mais Johnson ne s’en fait pas — c’est son style de toujours, nonchalant et improvisateur. Il répète qu’il envisage sereinement les deux possibilités. Oui, un accord est préférable. Mais pas à n’importe quelles conditions. Et selon lui, cette grande nation commerçante ouverte sur le monde, qui a connu la guerre et dominé les mers pendant deux siècles, sera parfaitement capable de « faire face »… sans traité commercial au 31 décembre.

Après une conversation, samedi, entre Johnson et Ursulavon der Leyen, présidente de la Commission européenne, des négociations de la dernière chance se dérouleront cette semaine.

La dernière tactique britannique serait de « bloquer » sur deux sujets : les aides gouvernementales aux industries (auxquelles tient Londres, mais que Bruxelles considère comme déloyales) et les pêches. Les pêcheries ne sont pas importantes, en proportion du PIB… mais elles ont ici grande valeur symbolique. Pour un gouvernement selon lequel « le Brexit, c’est d’abord la souveraineté nationale », le contrôle des eaux territoriales est crucial.

Johnson fait le pari que les Européens, malgré la fermeté remarquable du chef négociateur, Michel Barnier, qui a maintenu l’unité des 27 depuis quatre ans, vont à la toute fin avoir peur… et que c’est eux qui vont reculer, en particulier les Allemands.

Emmanuel Macron tient à l’accès continu des bateaux de pêche français en eaux britanniques. Il est question de laisser les pêcheurs européens continuer à prendre de la morue dans la Manche… mais en les forçant à en remettre aux Anglais une fraction importante : 20 %, 30 %… 50 % des poissons ! Mais pour les Allemands, ce n’est pas si grave.

Et puis cette semaine, le retour de la question irlandaise aux Communes (un projet de loi qui renie l’engagement signé par Londres en 2019 sur la frontière ouverte entre le nord et le sud de l’île) peut représenter une nouvelle pomme de discorde dans cette fin de partie.

Il est ironique que la Grande-Bretagne de droite, ouvertement nostalgique de l’Empire, qui prétend « reconquérir le monde » en tant qu’État souverain et marchand, soit assimilée à la revendication des petites nations face à la mondialisation. Et qu’elle le fasse en jetant à la poubelle les préoccupations de vraies « petites nations » non souveraines — l’Irlande du Nord, l’Écosse — qui ont le défaut, elles, de croire encore à l’Europe !

Un Brexit dur, s’il arrive, coûtera cher aux Britanniques. Mais il pourrait avoir comme contrepartie de ramener sur le tapis, de façon urgente, les questions de l’indépendance écossaise et de l’unification de l’Irlande.



François Brousseau est chroniqueur d’information internationale à Ici Radio-Canada.