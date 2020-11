Il existe de rares personnes qui réussissent à faire une longue carrière politique et à défendre leurs idées avec la plus grande ardeur sans que leurs adversaires deviennent des ennemis pour autant. L’ancien ministre libéral Gérard D. Levesque, dont l’amabilité était légendaire, en faisait partie. Marc-André Bédard aussi. Son décès des suites de complications liées à la COVID-19 illustre tristement le lourd tribut que la pandémie impose au Québec, tout particulièrement au Saguenay–Lac-Saint-Jean. Il est affligeant de penser qu’elle le privera peut-être des honneurs auxquels il aurait droit.

M. Bédard était un redoutable politicien, presque impossible à coincer. Il était certainement conscient de sa valeur, mais dans un milieu où les ego démesurés sont légion, son absence de prétention était remarquable. Pendant les années où j’ai eu le plaisir de le couvrir, je n’ai aucun souvenir d’une quelconque mesquinerie de sa part. Le premier ministre Legault a eu le mot juste en disant que les Bédard étaient « du bon monde ».

L’entrée en scène du PQ a marqué une rupture dans les annales politiques québécoises. Jusque-là, malgré leurs différends, tous les partis représentés à l’Assemblée nationale s’entendaient au moins sur l’intérêt du Québec à demeurer au sein de la fédération canadienne. La joute politique est soudainement devenue plus dure. Dans cette arène, Marc-André Bédard est demeuré le gentleman de la souveraineté.

On loue avec raison sa grande contribution au progrès de la société québécoise durant la période où il a été ministre de la Justice dans le gouvernement Lévesque. On doit à cet homme de nature pourtant prudente et conservatrice, issu de l’ancien Ralliement national, des mesures qu’on associe plus généralement à des « progressistes », comme les modifications à la Charte des droits interdisant la discrimination envers les homosexuels ou encore celles apportées au Code civil afin de remplacer la notion d’« autorité paternelle » par celle « d’autorité parentale ».

L’histoire du PQ n’a jamais été un long fleuve tranquille, mais M. Bédard, qui était là depuis sa fondation, y a vécu une période particulièrement agitée, marquée par des débats acerbes et de nombreuses contestations du leadership de René Lévesque. Mais il a été un modèle de loyauté envers le père fondateur, membre de son légendaire club de joueurs de cartes.

Lors du congrès de 1974, qui a opposé les partisans d’un référendum à ceux qui préconisaient la tenue d’une élection référendaire, il s’est rangé comme son chef dans le camp des « étapistes ». Quand ses collègues Jacques Parizeau, Camille Laurin, Jacques Léonard, Denis Lazure et d’autres ont claqué la porte du Conseil des ministres pour protester contre le « beau risque » d’un renouvellement du fédéralisme, le ministre de la Justice est encore demeuré fidèle à son chef.

Homme de parti, il est resté aux côtés de Pierre Marc Johnson quand celui-ci a succédé à M. Lévesque. Nommé vice-premier ministre, il lui a en quelque sorte servi de caution morale au sein d’un parti profondément divisé, même s’il ne s’est pas représenté à l’élection de 1985.

Bon nombre de ceux qui assurent que leur titre de député est le plus important à leurs yeux se lancent en politique dans le seul but de devenir ministre. Dans le cas de M. Bédard, représenter sa circonscription de Chicoutimi était certainement ce qui lui tenait le plus à cœur. Son implication dans sa communauté, qui ne s’est jamais démentie par la suite, était en quelque sorte la poursuite de son mandat. Le nationalisme de ce régionaliste convaincu était profondément enraciné dans son coin de pays. Quand il a quitté la politique, il lui aurait semblé impensable de ne pas retourner y pratiquer le droit.

S’il n’a jamais renoncé à ses convictions, il était tout sauf un souverainiste pressé et il ne voyait sans doute pas d’un très bon œil le nouvel empressement du PQ à tenir un référendum dans un premier mandat. Il n’a jamais cessé de faire la pédagogie de la souveraineté, mais il est toujours demeuré respectueux du rythme de la population. Il faisait sienne la maxime chère à Claude Morin selon laquelle une fleur ne pousse pas plus vite parce qu’on tire dessus.

M. Legault a loué son nationalisme, mais il a préféré retenir son « pragmatisme » plutôt que sa fidélité à son idéal souverainiste jusqu’à la fin. Pour M. Bédard, l’un n’empêchait pas l’autre. Il croyait plutôt que l’un menait à l’autre. En réalité, c’est peut-être ce que pense aussi le premier ministre. On verra.