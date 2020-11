Les vaches maigres

Une pandémie est peut-être le moment le plus difficile pour les partis politiques. Par définition, un parti est une réunion de gens qui partagent les mêmes idées et les mêmes objectifs. Dès lors que les rassemblements sont interdits, le cordon ombilical qui les unit est coupé. C’est encore plus difficile pour les partis d’opposition, qui ont davantage besoin de visibilité.

En fin de semaine dernière, le Parti québécois et Québec solidaire ont tenu des conseils nationaux virtuels. La couverture médiatique était inévitablement réduite, mais il faut bien entretenir la flamme et surtout préparer l’avenir. Le temps des vaches maigres finira bien un jour. À moins de deux ans de la prochaine élection générale, alors que le gouvernement continuera à monopoliser l’attention pendant de longs mois encore, cela risque toutefois de durer encore un bon moment.

Samedi, le nouveau chef du PQ, Paul St-Pierre Plamondon, a annoncé l’ouverture d’un « nouveau cycle » devant mener à l’indépendance et réitéré qu’un gouvernement péquiste tiendrait un référendum dans un premier mandat. En conférence de presse, il a affirmé que cela n’avait « absolument rien de farfelu ». Alors que chacun attend avec anxiété le prochain bilan de la pandémie en se demandant s’il sera possible de fêter Noël, plusieurs ont dû penser que le PQ vivait sur une autre planète.

Le ministre des Finances a beau assurer que le retour à l’équilibre budgétaire ne touchera pas les services, tout le monde sait bien qu’il faudra tenir les cordons de la bourse serrés pendant plusieurs années. Dans les circonstances, entendre qu’un gouvernement péquiste n’hésitera pas à utiliser les fonds publics pour faire la promotion de l’indépendance peut également laisser perplexe.

L’idée d’un « impôt de la pandémie » qui viserait les entreprises qui ont profité de la crise n’est pas nouvelle. QS en avait déjà fait la proposition au printemps dernier, alors que les Walmart, Métro et autres Dollarama, sans parler des géants du Web, avaient profité abondamment de la fermeture des petits commerces. QS voudrait augmenter l’impôt sur les entreprises de 11,6 % à 17,4 % tout en prévoyant une exemption sur les premiers 500 000 $ de revenus afin de protéger les PME.

Il ne s’agit pas d’une lubie entretenue par la gauche québécoise. Un sondage effectué par la firme Abacus Data, basée à Ottawa, indique que 68 % des Canadiens, d’un océan à l’autre, seraient d’accord pour doubler la taxation sur les profits réalisés par les entreprises pendant la pandémie, par rapport à ceux qu’elles généraient avant. C’est même au Québec que l’appui à une telle mesure est le plus faible (64 %).

« Avec la préoccupation qui existait déjà concernant le fossé entre les riches et les autres, il existe une marge de manœuvre pour les politiciens qui cherchent des options permettant de lever des fonds et qui semblent équitables dans les circonstances », a expliqué le président et analyste d’Abacus Data, Bruce Anderson.

Si le PQ tente de récupérer les électeurs souverainistes qui l’ont déserté au cours des dernières années, QS cherche plutôt à éviter d’être refoulé dans ses circonscriptions de l’île de Montréal. Aux yeux de plusieurs, sa percée en région à l’élection d’octobre était un simple accident de parcours. La députée de Rouyn-Noranda–Témiscamingue, Émilise Lessard-Therrien, a fait valoir qu’en affirmant sa préoccupation pour les petites entreprises, QS pourrait élargir sa base électorale, mais son image d’anticapitalisme primaire demeure fortement ancrée dans les esprits.

On retiendra de la fin de semaine les élucubrations démentes du directeur général de l’Institut montréalais d’études sur le génocide et les droits de la personne de l’Université Concordia, Kyle Matthews, qui a comparé sur Twitter M. St-Pierre Plamondon à l’ancien chef des Khmers rouges, Pol Pot, responsable d’un effroyable génocide au Cambodge dans les années 1970. Cette énormité constitue une injure non seulement pour le chef du PQ, mais pour tous les Québécois, peu importe leur allégeance politique.

En 1993, un conseiller financier montréalais, Richard Lafferty, avait accusé Jacques Parizeau et Lucien Bouchard de pratiquer « une forme classique de démagogie qui n’est pas différente de celle d’Hitler ». Les deux chefs souverainistes avaient poursuivi M. Lafferty pour diffamation. Dans un premier jugement, en 2001, la Cour supérieure l’avait condamné à leur verser des réparations de 40 000 $. En 2003, la Cour d’appel avait non seulement maintenu cette décision, mais elle avait même triplé la somme. M. Lafferty est décédé quatre jours plus tard.

M. Matthews a retiré son gazouillis lundi après-midi, expliquant qu’il n’avait pas eu l’intention d’offenser M. St-Pierre Plamondon. Ah bon ? Alors, que cherchait-il à faire exactement ?